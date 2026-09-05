ANKETA Je li Modrić ispravno postupio ostankom u Hrvatskoj?

Budućnost Luke Modrića (40) u hrvatskom dresu je razriješena! Kapetan 'vatrenih' nastavit će igrati za Hrvatsku i bit će na popisu za predstojeći reprezentativni ciklus, objavio je HNS. Novi izbornik Slaven Bilić računa na iskusnog maestra i dvojac je nakon razgovora utvrdio da Luka ostaje predvodnik Hrvatske.

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Maestro je jedan od najvažnijih hrvatskih nogometaša svoje generacije i igrač koji je godinama nositelj reprezentacije. Karijeru je izgradio na vrhunskoj tehničkoj kvaliteti, nogometnoj inteligenciji i sposobnosti da bude ključan u najvećim utakmicama, a to je pokazao kroz 202 odigrane utakmice za 'vatrene'.

- Naravno da me izuzetno raduje ovakva Lukina odluka jer svi znamo što on predstavlja i znači za Hrvatsku na terenu i izvan njega. Posebno me veseli što ćemo nakon 14 godina opet raditi zajedno i dijeliti snažnu ambiciju da Hrvatska bude kvalitetna, uspješna i ravnopravna s najboljima na svijetu, rekao je izbornik Slaven Bilić.

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