Luka Modrić ostaje u dresu Hrvatske i predvodit će 'vatrene' na idućem reprezentativnom ciklusu koji slijedi krajem rujna. Glasajte u anketi i odgovorite je li kapetan 'vatrenih' donio ispravnu odluku
ANKETA Je li Modrić ispravno postupio ostankom u Hrvatskoj?
Budućnost Luke Modrića (40) u hrvatskom dresu je razriješena! Kapetan 'vatrenih' nastavit će igrati za Hrvatsku i bit će na popisu za predstojeći reprezentativni ciklus, objavio je HNS. Novi izbornik Slaven Bilić računa na iskusnog maestra i dvojac je nakon razgovora utvrdio da Luka ostaje predvodnik Hrvatske.
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Maestro je jedan od najvažnijih hrvatskih nogometaša svoje generacije i igrač koji je godinama nositelj reprezentacije. Karijeru je izgradio na vrhunskoj tehničkoj kvaliteti, nogometnoj inteligenciji i sposobnosti da bude ključan u najvećim utakmicama, a to je pokazao kroz 202 odigrane utakmice za 'vatrene'.
- Naravno da me izuzetno raduje ovakva Lukina odluka jer svi znamo što on predstavlja i znači za Hrvatsku na terenu i izvan njega. Posebno me veseli što ćemo nakon 14 godina opet raditi zajedno i dijeliti snažnu ambiciju da Hrvatska bude kvalitetna, uspješna i ravnopravna s najboljima na svijetu, rekao je izbornik Slaven Bilić.
Glasajte u anketi je li kapetan donio ispravnu odluku.
Je li Modrić ispravno odlučio ostankom u reprezentaciji?
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