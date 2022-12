ANKETA Penal ili ne? Strahonja: Livaković nije srušio Argentinca

Nakon solidnog otvaranja utakmice i nekoliko poluprilika, Hrvatska je u 34. minuti primila gol i Argentina je povela iz penala koji je skrivio Dominik Livaković.

Foto: DYLAN MARTINEZ

Nakon duge lopte s centra Julián Álvarez izašao je sam pred hrvatskog golmana, prebacio ga loptom i potom pao nakon kontakta. Daniele Orsato pričekao je da vidi hoće li lopta ući u gol, a nakon što nije, mirno je pokazao na penal. Nije ga iz VAR sobe zvao sunarodnjak Massimiliano Irrati, isti čovjek koji je dijelio pravdu u finalu SP-a 2018. i koji je Argentincu Nestoru Pitani signalizirao ruku Ivana Perišića.

POGLEDAJTE VIDEO: Atmosfera na Trgu bana Jelačića

Uzalud su bili prosvjedi hrvatskih igrača, žuti karton dobili su i Livaković i Mateo Kovačić zbog prigovora. Messi je bio miran, pucao gore lijevo i Livi tu nije mogao ništa. Zabio je 11. gol za Argentinu na mundijalima, više od ikoga.

Foto: CARL RECINE

Sudački ekspert HTV-a Marijo Strahonja smatra kako to nije trebao biti penal.

- Livaković je golman, ima sva prava postaviti se kako se postavio. Desnu nogu spustio je na tlo prije nego što je došlo do sudara, igrač se sudario u njega. Livaković nije srušio igrača. Ako netko dolazi u zabludu, igrač nije mogao doći do lopte - rekao je Strahonja i dodao:

- Koliko god to uživo bilo brzo i mogu shvatiti Orsata da je to karakterizirao kao penal, Livaković je napravio sve što je trebao. Nijednom gestom nije išao na napadača, došlo je do sudara.

Ni nakon gola nisu se na hrvatskoj klupi prestali buniti na tu odluku pa je sudac isključio pomoćnog trenera Marija Mandžukića, dok je izbornik Zlatko Dalić dobio žuti karton.

Pet minuta poslije jurnula je nova argentinska kontra za 2-0. Álvarez je opet bio glavni junak, ali nevjerojatno je kako trojica hrvatskih braniča nisu uspjela izbiti tu loptu.

Foto: PETER CZIBORRA

Juranović je napucao argentinskog napadača kojem se lopta vratila, a onda ju je Sosa promašio pa igrač Manchester Cityja nije imao težak zadatak pogoditi s tri, četiri metra udaljenosti.

Golove Argentine možete pogledati OVDJE.

Najčitaniji članci