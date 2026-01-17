Obavijesti

ANKETA Kako će rukometaši proći na Europskom prvenstvu?

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Jozo Cabraja / kolektiff

Hrvatska rukometna reprezentacija od 18.00 sati otvara Europsko prvenstvo susretom protiv Gruzije. Nakon Gruzije slijedi Nizozemska i Švedska, a ako prođemo dalje križamo se sa skupinama D i F

Admiral

Hrvatska rukometna reprezentacija od 18.00 sati otvara Europsko prvenstvo protiv Gruzije. U ponedjeljak igramo protiv Nizozemske (18.00), a u srijedu protiv domaćina Švedske (20.30) u sklopu skupine E. Prve dvije ekipe iz skupine prolaze dalje, a mi se križamo sa skupinom D (Slovenija, Farski Otoci, Švicarska i Crna Gora) i F (Island, Mađarska, Poljska i Italija).

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Hrvatska kao viceprvak svijeta tek sedmi favorit na Euru: Evo koje zvijezde propuštaju turnir 01:23
Hrvatska kao viceprvak svijeta tek sedmi favorit na Euru: Evo koje zvijezde propuštaju turnir | Video: 24sata/pixsell

Hrvatskoj je ovo 17. Europsko prvenstvo i do sad je sudjelovala na svakom izdanju prestižnog natjecanja. Za rukom je to pošlo još samo Francuskoj i Španjolskoj. Osvojili smo tri europska srebra i tri bronce, a jedino što nedostaje je toliko željeno zlato. U 114 susreta na europskim prvenstvima, pobijedili smo 66 puta, 10 puta remizirali i doživjeli 38 poraza.

Croatia vs Germany
Foto: Jozo Cabraja / kolektiff

Sa šest osvojenih medalja, Hrvatska se nalazi među sedam najuspješnijih zemalja u povijesti europskih natjecanja. Gledamo li ukupni broj medalja, Hrvatska je na diobi četvrtog mjesta zajedno s Francuskom. Ispred su samo Španjolska s devet, Danska s osam i Švedska sa sedam medalja.

S tri srebra, Lino Červar naš je najuspješniji trener na europskim prvenstvima. Po jednu broncu donijeli su nam kao izbornici Zdravko Zovko, Slavko Goluža i Željko Babić.

