FOTO Tko je češka novinarka koja je izbezumila trenera? 'Nemam baš iskustva u ovom'

Trener češkog drugoligaša se u intervjuu borio s pogledom na atraktivnu novinarku Sabinu Jakšovu. Ranije je sudjelovala u TV šouu Love Island, bavi se i plesom
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Sabina Jakšova, češka televizijska novinarka, postala je senzacija posljednjih dana zbog intervjua uz teren s Davidom Oulehlom. Trener momčadi Viagem Ústí nad Labem iz druge češke lige našao se u nezgodnoj situaciji, a snimka njihova razgovora brzo se proširila internetom.
| Foto: Instagram
Sabina Jakšova, češka televizijska novinarka, postala je senzacija posljednjih dana zbog intervjua uz teren s Davidom Oulehlom. Trener momčadi Viagem Ústí nad Labem iz druge češke lige našao se u nezgodnoj situaciji, a snimka njihova razgovora brzo se proširila internetom. |
Foto: Instagram
Sabina Jakšova, češka televizijska novinarka, postala je senzacija posljednjih dana zbog intervjua uz teren s Davidom Oulehlom. Trener momčadi Viagem Ústí nad Labem iz druge češke lige našao se u nezgodnoj situaciji, a snimka njihova razgovora brzo se proširila internetom.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Navijači su se našalili na račun neugodne situacije kroz koju je trener prolazio tijekom razgovora. Olehla se snažno trudio ne gledati u atraktivnu novinarku koja je nosila duboki dekolte prekriven elegantnom bijelom jaknom. Tijekom kratkog intervjua nakon utakmice, trener je držao pogled usmjeren u daljinu, svjesno izbjegavajući kontakt očima.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Zbog njegovog ponašanja snimka je brzo postala viralna i izazvala brojne komentare zabavljenih gledatelja. Mnogi su na internetu komentirali trenerovu nevjerojatnu koncentraciju tijekom intervjua.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Zovite VAR i ovdje da vidimo je li pogledao ili nije!! Čovjek se borio za život - napisao je jedan navijač na društvenim mrežama.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Divljenja vrijedan, ratnički trud! - složio se drugi korisnik.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Treba istaknuti čovjekov trud. Solidariziram se s njim - dodao je treći obožavatelj.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Prije nego što je dobila posao u nogometnom klubu, Jaksova je već bila poznata javnosti u Češkoj. Sudjelovala je u emisiji "Love Island Czechoslovakia", gdje je dogurala do finala. Uz to, ona je plesačica, koreografkinja i suvlasnica plesne škole, a na svojim društvenim mrežama ističe i da je majka.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Sabina je tek nedavno počela intervjuirati ključne figure češke momčadi. Angažirali su je u ljeto 2025. godine u sklopu komunikacijske strategije za širenje prisutnosti kluba u javnom prostoru.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Uprava kluba izravno me kontaktirala kako bi mi dala ponudu. Priznajem da sam bila zadovoljna i iznenađena u isto vrijeme - objasnila je Jakšova.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Razmišljala sam o tome neko vrijeme, ali na kraju sam rekla: zašto ne, pokušat ću. Nisam imala iskustva pa sam sve učila u hodu - otkrila je novinarka.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Priznala je da ranije nije bila previše upoznata s nogometom, ali se brzo prilagođava novim izazovima. Radi kao prezenterica koja na terenu i tribinama razgovara s trenerima, igračima i navijačima, donoseći opušteniju atmosferu oko samog kluba.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Istina je da volim učiti nove stvari i stjecati nova iskustva te se nastavljam razvijati. U isto vrijeme, sve je vrlo autentično. Usput otkrivam kako klub funkcionira - navela je Sabina.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Iako privlači pozornost svojim izgledom i hrabrim modnim odabirima, ističe da joj je udobnost i dalje na prvom mjestu dok obavlja novinarski posao.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Naravno da imam svoje granice. Iznad svega, želim se osjećati prirodno i ugodno. Pokušavam sagledati i pitanje odjeće i teme o kojima raspravljamo iz šire perspektive, ali da nešto prijeđe granicu, to bih i rekla - zaključila je češka novinarka. (*uz korištenje AI-ja)
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram