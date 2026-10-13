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INTERVJU OBIŠAO SVIJET

FOTO Tko je češka novinarka koja je izbezumila trenera? 'Nemam baš iskustva u ovom'

Trener češkog drugoligaša se u intervjuu borio s pogledom na atraktivnu novinarku Sabinu Jakšovu. Ranije je sudjelovala u TV šouu Love Island, bavi se i plesom
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FOTO Tko je češka novinarka koja je izbezumila trenera? 'Nemam baš iskustva u ovom'
Sabina Jakšova, češka televizijska novinarka, postala je senzacija posljednjih dana zbog intervjua uz teren s Davidom Oulehlom. Trener momčadi Viagem Ústí nad Labem iz druge češke lige našao se u nezgodnoj situaciji, a snimka njihova razgovora brzo se proširila internetom. | Foto: Instagram
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Sabina Jakšova, češka televizijska novinarka, postala je senzacija posljednjih dana zbog intervjua uz teren s Davidom Oulehlom. Trener momčadi Viagem Ústí nad Labem iz druge češke lige našao se u nezgodnoj situaciji, a snimka njihova razgovora brzo se proširila internetom. | Foto: Instagram
Komentari 1

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