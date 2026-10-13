FOTO Tko je češka novinarka koja je izbezumila trenera? 'Nemam baš iskustva u ovom'

Prije nego što je dobila posao u nogometnom klubu, Jaksova je već bila poznata javnosti u Češkoj. Sudjelovala je u emisiji "Love Island Czechoslovakia", gdje je dogurala do finala. Uz to, ona je plesačica, koreografkinja i suvlasnica plesne škole, a na svojim društvenim mrežama ističe i da je majka. | Foto: Instagram