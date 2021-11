Ljubav je počela prije dvije godine, u rujnu 2019., kada je Bruno Petković Škriniara i ostale Slovake valjao poput čunjeva, a navijači su podigli palac gore: On mora biti prvi napadač "vatrenih".

POGLEDAJTE VIDEO: Dalić uoči Malte i Rusije

I bio je, zabijao je Mađarima, opet Slovacima i Portugalu, a onda muk. Ništa. U 14 mjeseci Petković je odigrao deset utakmica za Hrvatsku bez gola i asistencije. Još u ožujku, kad je bio ozlijeđen, Zlatko Dalić je, baš prije početka ovih kvalifikacija, kukao:

- Dosta nas je poremetio nedolazak Petkovića, sada dosta toga moramo mijenjati u igri. S njim sam imao jednu opciju igre u planu, ali sada se sve to srušilo.

Imao ga je na Euru, Bruno je igrao u sve četiri utakmice i bio jedan od najlošijih.

- Nisam na nivou koji očekujem od sebe, vjerojatno javnost očekuje više nego ja, ali ne mogu ne naglasiti da nikad nije izostajalo borbe, trke ni želje, ništa od tih faktora s kojima možete reći da se ne gine za dres. Promašaj protiv Češke? Nekad sreću treba zaslužiti, a ja iz nekog razloga možda nisam zaslužio odlučiti tu utakmicu... - skrušeno je govorio.

A onda ga je Dalić stavio 'na led'. Na početku kvalifikacija kukao je za njim, u drugom dijelu ciklusa nije ga htio, na kraju posegnuo za njim kao džokerom.

- Moja je odluka i moj izbor napadača, iza toga ja stojim, to ne znači da Petković i drugi neće biti na popisu ubuduće. Puno sam razmišljao i odlučio, nitko nije otpisan, ako igrači svojom formom zasluže, vrata su im otvorena - ponavljao je Dalić na svakom okupljanju od rujna.

U priču se umiješao i Dinamov trener Damir Krznar, koji je krajem kolovoza komentirao:

- Za mene je iznenađenje što Bruno nije u reprezentaciji, pokazao je prošle sezone da je prvi centarfor Dinama, isto tako i u reprezentaciji. Želim razbiti famu o njemu i broju postignutih golova. On nije klasični centarfor, ali smo jako dobro iskoristili tu njegovu manu, on je špica koja izvlači protivničke stopere, ulazi u igru, rasterećuje strane. Drugi poentiraju na račun Petkovića. Da ne bude zabune, ni mi nismo zadovoljni s njegovim pozicioniranjem u šesnaestercu. On mora raditi na tome i svjestan je toga. Napreduje, ali relativno sporo. Morat će to promijeniti kad-tad ako želi biti ozbiljan igrač.

Petko je u međuvremenu javne istupe sveo gotovo na razinu golova za reprezentaciju. U rujnu je, uoči okršaja Dinama s West Hamom, rekao:

- Mislim da se dobro snalazim na obje pozicije, i devetke i desetke, iako statistički podaci ne govore tako i možda više smetaju javnosti nego meni. Volio bih zabiti više golova, imati bolje brojke, ali stavljam sve svoje mogućnosti na dispoziciju momčadi. Ne igram na gol, ne igram na asist, možda nekad igram na potez, ali igram na pobjedu i uvijek sam tu za momčad, bez obzira na kojoj sam poziciji. Naravno da nitko ne želi biti izostavljen ni iz čega, svaki igrač bi htio biti u reprezentaciji, ali to me nije više motiviralo. Da sam bio pozvan u reprezentaciju, znači li to da bih bio manje motiviran? Motiv mi je bio visok i prije, bit će i sad. S izbornikom nisam imao neku komunikaciju. OK, malo sam bio iznenađen što me nije pozvao, ali reprezentacija je napravila jako dobar rezultat u rujnu. Ako izbornik misli da je tako bolje, to je njegova odluka. Ja ću sigurno biti tu i bit ću na dispoziciji.

U listopadu, kad ga je Dalić opet zaobišao, rekao je:

- Nije sve u golovima i asistencijama, jako puno predasistencija i prljavog posla sam odradio za momčad, bilo je jako dobro, ali ima puno mjesta za napredak, statistika mi mora biti bolja i jako sam motiviran. Nema igrača koji nije sretan da igra za reprezentaciju i predstavlja svoju državu, svoj narod. Ali svjestan sam da je sve na meni, maksimalno sam motiviran uvijek kad igram za reprezentaciju, sve što radim u Dinamu mi je pozornica za reprezentaciju. Što se točno dogodilo na Euru? Da je na mojemu mjestu bio Kramarić ili Perišić, Čolak ili Budimir, nebitno tko, sve skupa bi završilo 10-15 posto bolje, da sad ne idem u detalje. Nisam odigrao kako mogu i to ostavlja trag, na natjecanju na kojem se od nas očekivalo puno više, od mene više i ja od sebe. I normalno da nisi u prvom planu nakon toga. Pogodilo me što nisam pozvan, kao što treba svakog sporaša i ambicioznog čovjeka, a ja sam maksimalno motiviran da se vratim, svaki je tjedan novi izazov. Razgovarao sam s izbornikom nakon njegovih riječi da sam nespreman na proljeće, to je bilo nakon što mjesec dana nisam trenirao zbog ozljede i pričali smo i da preskočim to okupljanje. Bila je škakljiva situacija, ali raščistila se jednim telefonskim razgovorom, nije bilo ni nesporazuma, ni trzavica, ni zle krvi.

Tada je javno nahvalio Marka Livaju:

- Klasa je i vidi se razlika između njega i mnogih igrača HNL-a. Donio je i statistički vidljivu, ali i lidersku razliku, pokrenuo euforiju oko velikog Hajduka, radi razliku na terenu, volim igrače koji igraju tako. I zasluženo je u reprezentaciji. Da, bio bih sretan da skupa igramo za "vatrene"...

Eto, nakon što je zablistao u Dinamovoj pobjedi nad Rapidom i 11. je najbolji igrač Europske lige, a 65 posto navijača u anketi na 24sata izjasnilo se da bi Dalić trebao pozvati Petka za Maltu i Rusiju, Dinamova desetka opet je među "vatrenima". Četrnaest mjeseci nakon zadnjega gola za Hrvatsku i nakon što pet utakmica nije bio u kadru.

- U ove dvije utakmice moramo pobijediti, nemamo što braniti, čuvati, kalkulirati, ofenzivni dio momčadi mora biti na visokom nivou. Nikad nije bila sporna Petkovićeva kvaliteta, ali nije imao kontinuitet. Sad se digao, igra dobro i igrama i motivacijom može nam biti od velike pomoći, zato sam ga pozvao. Na kojoj poziciji? Na onoj koju igra u Dinamo mi imamo najbolje na svijetu, Brozovića i Modrića. Znači, treba nam kao špica. Smije se on vratiti po loptu, ali mora ići u završnicu, nama je bitan gol - objasnio je Dalić, još jednom potvrdivši da nikad nikome nije zatvorio vrata reprezentacije i da je teren glavno mjerilo.

I tako nas doveo do situacije kakvu nismo imali valjda od Ladića i Gabrića, odnosno Pletikose i Butine: da se za važno mjesto u reprezentaciji bore igrač Dinama i igrač Hajduka. Hoće li se Bruni ostvariti želja da skupa s Livajom igra za "vatrene"? Teško. Prije će biti da su jedan drugome konkurencija. Jer Andrej Kramarić igrat će sigurno, a Petković, Livaja i Čolak vjerojatno čekati šansu s klupe.

Gledajući europske utakmice, mjesto Brune Petkovića u reprezentaciji ne bi smjelo biti upitno. U drugom najjačem klupskom natjecanju, Europskoj ligi, ima tri gola, drugi je najfauliraniji igrač, drugi po broju dobivenih duela, četvrti najbolji dribler... Sve ono što u HNL-u - nije. Ni blizu. I to je adut Marka Livaje. Jer gledajući usporedbu učinka njih dvojice u prvenstvu ove sezone, sve je na strani Hajdukove vedete. Ali i gotovo dvostruko veća minutaža.

- Treba nam gol! - naglašava Dalić.

Čolak ih je ove sezone za Malmö zabio 18 (ni jedan u skupini Lige prvaka), Livaja za Hajduk i Hrvatsku 13, Petković za Dinamo osam, Kramarić za Hoffenheim i Hrvatsku pet. Tko će biti adut za rušenje Rusije?