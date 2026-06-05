Procurili novi dresovi Hrvatske! Adidas uvodi glagoljicu i čipku, a Vatreni će nakon Mundijala ući u novu eru
ANKETA Ovo su novi Adidasovi dresovi hrvatske reprezentacije. Dajte glas kako vam se sviđaju
Procurila su oba dresa Hrvatske za iduću natjecateljsku sezonu. Proizvođač je Adidas, nakon što je dugo godina to bio Nike. Novi dresovi inspirirani su hrvatskom povijesti, a dolaze na red nakon Svjetskog prvenstva. Mundijal će Hrvatska odraditi u Nikeovim dresovima, a suradnja s tim proizvođačem završava 31. srpnja 2026. godine.
Novi domaći dres za razdoblje 2026.-2027. zadržava najprepoznatljiviji simbol hrvatske reprezentacije, crveno-bijele kvadratiće, ali donosi i važan dizajnerski zaokret. Adidas je u crvena polja uklopio motive glagoljice. Riječ je o detalju kojim njemački proizvođač želi povezati prepoznatljiv nogometni identitet Hrvatske s njezinom poviješću. Glagoljica se pojavila u 9. stoljeću, a Hrvati su je stoljećima koristili u vjerskim i kulturnim tekstovima.
Novi gostujući dres za sezonu 2026/27. bit će plave boje, s bijelim znakom Adidasa te crvenim detaljima uz vrat i ruke. Ono što izdvaja Adidasov gostujući dres Hrvatske za utakmicu 2026. jest uključivanje grafika inspiriranih čipkom u cijeli dizajn. Ovaj suptilni, ali kulturno bitan motiv podsjeća na bogatu hrvatsku baštinu u izradi čipke.
U anketi vas pitamo sviđaju li vam se novi dresovi hrvatske reprezentacije:
Sviđaju li vam se novi dresovi hrvatske reprezentacije?
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+