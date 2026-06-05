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ANKETA Ovo su novi Adidasovi dresovi hrvatske reprezentacije. Dajte glas kako vam se sviđaju

Piše Domagoj Vugrinović, Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
ANKETA Ovo su novi Adidasovi dresovi hrvatske reprezentacije. Dajte glas kako vam se sviđaju
Foto: Footy Headlines

Procurili novi dresovi Hrvatske! Adidas uvodi glagoljicu i čipku, a Vatreni će nakon Mundijala ući u novu eru

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Procurila su oba dresa Hrvatske za iduću natjecateljsku sezonu. Proizvođač je Adidas, nakon što je dugo godina to bio Nike. Novi dresovi inspirirani su hrvatskom povijesti, a dolaze na red nakon Svjetskog prvenstva. Mundijal će Hrvatska odraditi u Nikeovim dresovima, a suradnja s tim proizvođačem završava 31. srpnja 2026. godine. 

Novi domaći dres za razdoblje 2026.-2027. zadržava najprepoznatljiviji simbol hrvatske reprezentacije, crveno-bijele kvadratiće, ali donosi i važan dizajnerski zaokret. Adidas je u crvena polja uklopio motive glagoljice. Riječ je o detalju kojim njemački proizvođač želi povezati prepoznatljiv nogometni identitet Hrvatske s njezinom poviješću. Glagoljica se pojavila u 9. stoljeću, a Hrvati su je stoljećima koristili u vjerskim i kulturnim tekstovima.

Foto: Footy Headlines

Novi gostujući dres za sezonu 2026/27. bit će plave boje, s bijelim znakom Adidasa te crvenim detaljima uz vrat i ruke. Ono što izdvaja Adidasov gostujući dres Hrvatske za utakmicu 2026. jest uključivanje grafika inspiriranih čipkom u cijeli dizajn. Ovaj suptilni, ali kulturno bitan motiv podsjeća na bogatu hrvatsku baštinu u izradi čipke.

Foto: Footy Headlines

U anketi vas pitamo sviđaju li vam se novi dresovi hrvatske reprezentacije:

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