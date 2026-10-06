ANKETA Perišić isključen, Bilić divljao i psovao. Je li Hrvatska trebala ostati s igračem manje?

Hrvatska je protiv Španjolske upala u probleme pred kraj utakmice. Nakon sjajnog prvog dijela i vodstva 1-0, u drugom dijelu stvari nisu više bile tako dobre. Prvo je Mikel Merino izjednačio u 61. minuti, a u 79. novi šok za "vatrene".

Ivan Perišić je u 22. minuti dobio prvi žuti karton, a onda u 79. i drugi. Ušao je u duel s Marcom Cucurellom koji je pao, a belgijski sudac Eric Lambrechts pokazao mu je drugi žuti, odnosno crveni karton. Poludio je Perišić, pokazivao je sucu kako se Španjolac sam spotaknuo te se uključio i VAR. Ipak, suci u VAR sobi potvrdili su odluku suca te je Perišić morao napustiti teren.

Situaciju pogledajte OVDJE.

Slaven Bilić je na klupi također poludio, sasuo nekoliko psovki prema sucu, ali Hrvatska je ostala s igračem manje. U 88. minuti Merino je zabio svoj drugi gol za preokret Španjolske.

Pitamo vas, je li Perišić trebao biti isključen.