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ANKETA Perišić isključen, Bilić divljao i psovao. Je li Hrvatska trebala ostati s igračem manje?

Piše 24sata,
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ANKETA Perišić isključen, Bilić divljao i psovao. Je li Hrvatska trebala ostati s igračem manje?
Foto: SportKlub/screenshot
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HRVATSKA - ŠPANJOLSKA 1-2 Drama u završnici: Perišić pocrvenio, Bilić poludio, a Španjolska preokrenula i srušila Vatrene

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Hrvatska je protiv Španjolske upala u probleme pred kraj utakmice. Nakon sjajnog prvog dijela i vodstva 1-0, u drugom dijelu stvari nisu više bile tako dobre. Prvo je Mikel Merino izjednačio u 61. minuti, a u 79. novi šok za "vatrene".

Ivan Perišić je u 22. minuti dobio prvi žuti karton, a onda u 79. i drugi. Ušao je u duel s Marcom Cucurellom koji je pao, a belgijski sudac Eric Lambrechts pokazao mu je drugi žuti, odnosno crveni karton. Poludio je Perišić, pokazivao je sucu kako se Španjolac sam spotaknuo te se uključio i VAR. Ipak, suci u VAR sobi potvrdili su odluku suca te je Perišić morao napustiti teren.

Situaciju pogledajte OVDJE.

Slaven Bilić je na klupi također poludio, sasuo nekoliko psovki prema sucu, ali Hrvatska je ostala s igračem manje. U 88. minuti Merino je zabio svoj drugi gol za preokret Španjolske.

Pitamo vas, je li Perišić trebao biti isključen.

Je li Perišić trebao dobiti drugi žuti karton?

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Komentari 58
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Odlična utakmica 'vatrenih' na Poljudu! Od 17. minute smo poveli preko Perišića, ali Merino je u 61. minuti izjednačio; Perišić je pocrvenio u 80. minuti, a onda je u 89. Merino opet zabio za pobjedu Španjolaca

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