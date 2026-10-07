FOTO Messijeva filmska ljubav! Spetljali su se još u djetinjstvu

Lionel Messi i Antonela Roccuzzo poznaju se od djetinjstva, iz istog kvarta u Rosariju. Messi je još kao mali govorio prijateljima da je Antonela “najljepša djevojčica koju je ikad vidio”, a ona je njegov najveći oslonac
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Lionel Messi i Antonela Roccuzzo poznaju se od djetinjstva, iz istog kvarta u Rosariju. Ona mu je najveći oslonac kroz karijeru i bila je uz njega u najtežim trenucima.
| Foto: Instagram
Lionel Messi i Antonela Roccuzzo poznaju se od djetinjstva, iz istog kvarta u Rosariju. Ona mu je najveći oslonac kroz karijeru i bila je uz njega u najtežim trenucima. |
Foto: Instagram
Lionel Messi i Antonela Roccuzzo poznaju se od djetinjstva, iz istog kvarta u Rosariju. Ona mu je najveći oslonac kroz karijeru i bila je uz njega u najtežim trenucima.
| Foto: Instagram
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto instagram
Foto instagram
Messi je u Barceloni postao svjetska legenda, oborio brojne rekorde i osvojio sve najveće nagrade, a 2022. s Argentinom i Svjetsko prvenstvo. No uvijek je naglašavao da mu je obitelj prvi oslonac, a nakon smrti oca 2026. godine odlučio se oprostiti od reprezentacije.
| Foto: Instagram
Foto Instagram/Ida Solbakken
Messi je još kao mali govorio prijateljima da je Antonela “najljepša djevojčica koju je ikad vidio”, a kasnije je priznao da je već tada znao da želi biti dio njenog života.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Antonela je studirala, ali je preselila u Barcelonu i započela vlastitu karijeru u modelingu i modi. Često ističe koliko joj je važna obitelj, a u jednom intervjuu rekla je: “Mi smo normalna obitelj, bez obzira na njegovu slavu. Kod kuće smo samo Leo i ja.”
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Sve što radim, radim za svoju djecu i za Antonelu. Oni su moj mir - rekao je jednom prilikom
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Vjenčali su se 2017. u Rosariju, a danas imaju tri sina: Thiaga, Matea i Cira. Zanimljivo, Mateo je navijač Reala i to zato da iziritira starijeg brata Thiaga, priznao je Messi
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Mogu osvojiti sve trofeje na svijetu, ali ništa se ne može usporediti s trenutkom kad me moji sinovi zagrle - kaže sjajni Argentinac
| Foto: Instagram
Foto Instagram
U današnjem vremenu površnih odnosa i raznih interesnih "ljubavi", Lionel i Antonela pravo su osvježenja i lijepa priča.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Iako su se poznavali od malih nogu, njihov se odnos nije odmah pretvorio u ljubavnu priču. Messi je sa samo 13 godina otišao u Barcelonu kako bi ostvario nogometni san, dok je Antonella ostala u Argentini.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Kilometri su ih razdvojili, a Messi je u Barceloni prolazio kroz težak put prilagodbe na novi život, daleko od obitelji i prijatelja. Ipak, kontakt između njih nije nestao. Njihova povezanost ostala je prisutna, a godine udaljenosti samo su pokazale koliko su važni jedno drugome.
| Foto: Instagram
Foto Instagram/Ida Solbakken
Njihova veza postala je javna 2009. godine, kada je Messi već bio svjetska nogometna zvijezda. U to vrijeme osvojio je gotovo sve što je mogao s Barcelonom, ali privatni život čuvao je daleko od javnosti.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Antonella mu je pružala upravo ono što mu je trebalo izvan nogometnog terena – mir, podršku i osjećaj normalnosti. Dok su se oko Messija mijenjali klubovi, treneri, suigrači i gradovi, Antonella je ostala konstanta u njegovu životu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Godine 2012. dobili su prvo dijete, sina Thiaga, a nekoliko godina poslije obitelj se povećala za još dvojicu članova. Mateo je rođen 2015., a Ciro 2018. godine.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Danas, nakon svega što je Messi ostvario u nogometu, njihova priča više nije samo priča o jednom od najboljih nogometaša svih vremena. To je priča o dvoje ljudi koji su se upoznali kao djeca, razdvojili zbog velikog životnog sna, ponovno pronašli i zajedno izgradili obitelj.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Messi je tijekom karijere mijenjao klubove, države i nogometne pozornice, ali Antonella je ostala uz njega. Od Rosarija do Barcelone, Pariza, Miamija i najvećih svjetskih stadiona, njihova je ljubav prošla put koji je počeo puno prije nego što je cijeli svijet upoznao Lionela Messija. *uz korištenje AI-ja
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken