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KAKVA LJUBAVNA PRIČA

FOTO Messijeva filmska ljubav! Spetljali su se još u djetinjstvu

Lionel Messi i Antonela Roccuzzo poznaju se od djetinjstva, iz istog kvarta u Rosariju. Messi je još kao mali govorio prijateljima da je Antonela “najljepša djevojčica koju je ikad vidio”, a ona je njegov najveći oslonac
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FOTO Messijeva filmska ljubav! Spetljali su se još u djetinjstvu
Lionel Messi i Antonela Roccuzzo poznaju se od djetinjstva, iz istog kvarta u Rosariju. Ona mu je najveći oslonac kroz karijeru i bila je uz njega u najtežim trenucima. | Foto: Instagram
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Lionel Messi i Antonela Roccuzzo poznaju se od djetinjstva, iz istog kvarta u Rosariju. Ona mu je najveći oslonac kroz karijeru i bila je uz njega u najtežim trenucima. | Foto: Instagram
Komentari 51

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