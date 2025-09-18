Obavijesti

OKRŠAJ LIDERA HNL-a

ANKETA Prognozirajte: Kako će završiti derbi Hajduk - Dinamo?

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
Split: Bakljada navijača na utakmici Hajduka i Dinama na Poljudu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Subotnji derbi na Poljudu: Hajduk protiv Dinama, borba za vrh ljestvice i psihološki impuls! Tko će slaviti u ovom uzbudljivom okršaju

Nakon neočekivanih posrtaja u prošlom kolu, subotnji derbi na rasprodanom Poljudu (17 sati, MAXSport 1) nudi priliku za iskupljenje i bijeg na vrh ljestvice. Hajduk i Dinamo ulaze u okršaj bodovno poravnati, ali uzdrmanog samopouzdanja, što jamči dodatnu napetost u najvećoj utakmici hrvatskog nogometa.

Početak sezone obećavao je mnogo i za jedne i za druge. Četiri pobjede u nizu stvorile su dojam da su se novi treneri, Gonzalo Garcia na klupi Hajduka i Mario Kovačević u Dinamu, brzo prilagodili. Ipak, šesto kolo donijelo je bolno prizemljenje. Hajduk je izgubio 2-0 na neugodnom gostovanju u Varaždinu, dok je Dinamo na Maksimiru šokantno izgubio od Gorice 2-1.

Ovi rezultati stavili su ogroman pritisak na obje svlačionice. Pobjeda u derbiju stoga nosi dvostruku težinu. Osim tri boda i vodeće pozicije, pobjednik dobiva i prijeko potreban psihološki impuls za nastavak sezone.

Dinamov trener Mario Kovačević mora pronaći dobitnu formulu s momčadi punom debitanata u derbiju. Oči javnosti uprte su u Ismaela Bennacera, alžirskog veznjaka zvučnog imena, od kojeg se očekuje da odmah pokaže klasu, a u vatru bi prvi put u prvenstvu od prve minute trebao i Miha Zajc. U napadu je i dalje dvojba između Diona Drene Belje, igrača dovedenog da rješava upravo ovakve, najveće utakmice, i zlatnog džokera s klupe Sandra Kulenovića.

S druge strane, Hajduk se uzda u vatrenu atmosferu Poljuda i svoje provjerene snage. Iako je Marko Livaja i dalje centralna figura napada, pod Garcijom je živnuo Rokas Pukštas, igrač mjeseca kolovoza. Navijači priželjkuju i eksploziju iskusnog Ante Rebića, koji bi mogao rasteretiti Livaju i donijeti novu dimenziju igri "Bijelih".

Gledajući dugoročnu statistiku, Dinamo je u HNL-u osjetno uspješniji. Međutim, posljednjih godina situacija se promijenila. U zadnjih osam prvenstvenih dvoboja, Hajduk je slavio čak četiri puta, a Dinamo samo dvaput. Splićani su očito pronašli recept za svog najvećeg rivala i na Poljudu više nemaju kompleksa.

