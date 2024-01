ANKETA Schumacher puni 55 godina: Tko je za vas najveći vozač u povijesti Formule 1?

Dva dana nakon Nove godine ujedno je i jedan od najtužnijih za obožavatelje lika i djela velikog Michaela Schumachera. Po mnogima najveći vozač Formule 1 u povijesti 3. siječnja ima rođendan i Schumi je danas napunio 55.

Foto: firo Sportphoto/DPA

Tragedija u Meribelu

Vrijeme leti, prošlo je više od 10 godina otkako se dogodila velika tragedija u francuskom Meribelu. Velebni Nijemac bio je s obitelji na zimovanju gdje je skijao stazom kojom je prošao nebrojeno puta. Odlučio je skrenuti na neoznačeni dio, pao je i udario glavom. Od tada je zakovan za krevet i cijelo desetljeće njegova obitelj nada se da će čudesno ustati iz kreveta.

Foto: Oliver Multhaup/DPA

Lewis Hamilton dostigao Schumachera

Unatoč svemu što se dogodilo, život ide dalje. Neki drugi su preuzeli titule, neki drugi su najbrži na F1 stazama diljem svijeta. Lewis Hamilton je od Schumijeve nesreće osvojio šest naslova svjetskog prvaka i izjednačio se s Nijemcem po broju titula. Obojica imaju po sedam.

Britanac je Schumachera prestigao i po broju ukupnih pobjeda. Trenutno je na brojci od 103 trijumfa dok se Schumi zaustavio na 91.

Foto: LARS BARON

Senna ili Prost?

Dvije su to različite ere, dvije različite generacija navijača sjedile su pred malim ekranima, no neki i dalje smatraju da Hamilton unatoč postignućima ne može stati u istu rečenicu sa Schumacherom.

Kada bismo potegnuli još dalje u povijest, neki se ne bi složili ni da je Schumacher ni da je Hamilton najveći svih vremena. Mnogima je to Ayrton Senna (3 naslova), drugima Alain Prost (4 naslova). Bilo je to rivalstvo koje je, slobodno se može reći, nezapamćeno do današnjih dana.

Foto: JOHN PRYKE/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Neki bi rekli da je to Sebastian Vettel (4 naslova), koji je dominirao jednim periodom, neki Niki Lauda (3 naslova). Oni stariji još se sjećaju dominacije Juana Manuela Fangija (5 naslova), a nove generacije sve su privrženije Maxu Verstappenu (3 naslova) koji je na dobrom putu, ako ovako nastavi, da u potpunosti izdominira F1 svijetom.

Foto: James Moy/Lionel Hahn/Press Association/PIXSELL

Samo jedan može biti najveći vozač u povijesti Formule 1. A mi vas pitamo, tko je po vama taj?

