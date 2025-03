ANKETA Skomina: 'Gol Gorice je ispravno poništen. Bila je ruka Elezija!' Što vi mislite, je li bila?

Rijeka je kiksala, Hajduk slavio i preuzeo vrh, a Dinamo pobjedom u Koprivnici ostao u borbi za titulu hrvatskog prvaka. Uzbudljivo, 25. kolo HNL-a ponudilo je mnoštvo situacija za analizu koje je u emisiji "Tportal sudačka analiza" MAXSport televizije komentirao bivši elitni sudac Damir Skomina.

- Imamo puno tijesnih situacija vezano uz zaleđe. Komentirat ćemo i neke situacije koje nisu bile jasne.

Rijeka - Šibenik 1-1, sudac: Igor Pajač

Pokretanje videa... 01:43 Rijeka - Šibenik 1-1 (sažetak) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

39. minuta gol Šibenika, izgledalo kao zaleđe, VAR soba ga nije našla - Kada se podvuku crte, i to je jedino oružje koje VAR suci imaju, sudac mora označiti točkice, gdje je točka te kopačke najbliže poprečnoj crti. Tako i rame Santinija, vidimo da je plava linija prije, to je za obrambenog igrača, crvena je za napadača. Iscrtana je plava crta ispred crvene i zato je gol priznat. Taj VAR sustav u Hrvatskoj je takav. Plava crta je obrambeni, crvena napadač i ako je plava ispred ne može biti zaleđe. Živimo u 2025. godini kada se sve iscrtava u milimetar, ne živimo više u doba kada se radilo odokativno i davalo prednost napadaču.

60. i 86. minuta, dva žuta Poze - Prva situacija nije mi najupečatljivija, druga situacija je jako jasna. Igrač koji ima žuti karton ne može startati tako neodgovorno i mora dobiti drugi žuti. Tako da nema spora.

Varaždin - Istra 0-0, sudac: Ante Terzić

Pokretanje videa... 01:36 Sažetak Varaždin - Istra 1961 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

20. minuta, nema žutog za Heistera - Kada je situacija na granici, treba se s igračima preventivno popričati. Tu nije taj slučaj, prvi prekršaj je toliko jak da mora biti žuti ako je i u petoj sekundi. Onda druga situacija, takav "bodycheck" da mora biti žuti karton. Da je sudac prvog pokazao ova situacija se vjerojatno ne bi dogodila. A da je, to bi bio drugi žuti karton.

64. minuta, žuti za Duvnjaka - Tu sam dojma da je Duvnjak taj koji je odigrao loptu. Oba igrača idu nespretno i s đonovima. Duvnjak ga je zakačio, a i on dobije. Tu bih se više odlučio da ne dam karton jer igrač Istre je bio taj koji je više iscenirao pa padneš pod taj dojam.

80. minuta, dosuđen penal za Istru, simuliranje Jaganjca - Ne treba previše komentirati. Jako amatersko simuliranje i na tom nivou sudac jednostavno... Dogodi se živome sve, dogodilo se i meni. Hvala Bogu imamo VAR, jednostavno, sudac je tu bio dojma da je došlo do kontakta, a igrač je sve iscenirao. Mora biti žuti karton i nema penala.

84. minuta, potencijalno igranje rukom Tepšića - Ruka mu je uz tijelo i to nije za svirati. A kada bi se označilo, bilo bi vani tako da nema govora da razgovaramo o potencijalnom kaznenom udarcu. VAR se ne može uključiti jer se potencijalno sve događa van kaznenog prostora.

96. minuta, ruka, penal za Istru? - VAR se nije oglasio razmišljajući da nema jasne slike. Sudac je tu morao imati bolji kut, igrač Varaždina se u startu zatvara. Ide s rukom nazad, zatvara se pa se otvara i dolazi do kontakta. Po meni je ovo VAR intervencija i kazneni udarac. Ja da sam VAR taj dokaz mi je dovoljan i zvao bih suca. Nije važno koliko je jak udarac. Koncept je takav da što je prema vratima, strože se kažnjava.

Lokomotiva - Osijek 3-0, sudac: Antonio Melnjak

Pokretanje videa... 01:38 Sažetak Lokomotiva - Osijek | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

6. minuta, poništen gol Omerovića zbog zaleđa - Ovdje su boje crta kontra. Imamo crvenu napadača naprijed, ima točkice na ramenu. Zamalo, ali negdje treba crtu podvući. Crvena je ispred i zaleđe je.

45. minuta, crveni Jugovića nakon poziva VAR-a - To je grub start, mora biti kažnjeno crvenim kartonom. Ne smiješ đonom igrati, riskiraš i moraš biti kažnjen. Sudac nije prepoznao, morao je prepoznati da je to barem žuti karton. VAR ga je potpuno ispravio i došlo je do crvenog, ali fali malo tog šmeka.

81. minuta - Čisti prekršaj na Vrbančiću. Sviraš ga i VAR nema problema. Dolazi druga situacija gdje je prekršaj Mudražije na Soldi, pitanje je može li Soldo svojom participacijom u akciji spriječiti dodavanje. Mogu razumjeti da se VAR nije uključio jer kada Soldo odigra loptom onda dolazi do prekršaja. VAR nije mogao biti 100 posto siguran i zato se nije uključio. Ali prekršaj igrača Lokomotive je jasan, možda ne za suca, ali imamo i pomoćne.

Hajduk - Gorica 2-1, sudac: Zdenko Lovrić

Pokretanje videa... 01:41 Sažetak Hajduk - Gorica | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

27. minuta, poništen gol Ndockyta zbog ruke Elezija - Ako tu ne dolazi do kontakta ruke Elezija s loptom, ta lopta odlazi u kontra smjeru. I on nema kontrolu i ne može Ndockytu dati loptu. Imamo utjecaj na akciju, da nije bilo ruke lopta bi išla u kontra smjeru. Sudac Lovrić ne može to vidjeti i zato imamo VAR. To je ne moguće vidjeti, to je toliko brzo i to je nešto što VAR mora rješavati. To je apsolutno ispravna odluka.

45+4', poništen gol Čuića na intervenciju VAR-a - Kada gledamo snimku i zaustavimo, vidimo da je 70, 80 centimetara unutra, izgleda vrlo lako. Vidimo da je pomoćni u liniji kako treba biti. Lopta je dosta brza, ali mislim da ljudsko oko to može prepoznati. Kažeš da misliš da je to za tebe gol, ako si siguran, ti kao sudac pokažeš na centar. Imamo situaciju kada se označi noga obrambenog i rame napadača, vidimo da je jako tijesno. Ali Gorica u malim detaljima danas nije imala sreće i za tih par centimetara označeno je zaleđe. Vidimo crvenu crtu gdje je označeno rame napadača. Tijesno, znam da je teško prihvatiti jer svi se bore za nešto jer je liga izjednačena. Svaka utakmica odlučuje i mislim da će biti potrebno da suci koji su u najboljoj formi sude svako kolo do kraja. Odgovornost sudaca je jako velika, kada igrač pogriješi to se prihvati, ali za sudačke nema razumijevanja. Pa u zadnjem dijelu prvenstva trebaju suditi oni najbolji.

Slaven Belupo - Dinamo 0-1, sudac: Patrik Kolarić

Pokretanje videa... 01:41 Sažetak Slaven Belupo - Dinamo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

5. i 23. minuta, dva žuta Ćubelića - Prva situacija, ako ideš tako da toliko zakasniš i ne razmišljaš, moraš biti kažnjen. Druga, možda je Mišić malo potencirao pad, ali kada netko tako koljenima starta po kopačkama, koliko god je netko drugi potencirao, kada imamo tako jasan dokaz i silinu, moraš ići s drugim žutim van.

76. minuta, penal za Dinamo na Stojkoviću - To nije laka situacija. VAR se ne uključuje jer nemamo nešto jasno kao na utakmici Istre gdje je bilo simulacije. Igrač Belupa ide punom snagom, mislim da je došlo do kontakta stražnjicom po kopački Stojkovića. Obrambeni je išao prežustro, s prevelikim rizikom. Ne mogu tvrditi sto posto da ga je zakačio, morali bi igrača pitati, zato se VAR ne može uključiti jer nema jasan dokaz da je zrak između njih. Jako zahtjevna situacija.