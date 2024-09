ANKETA Tko bi sve trebao otići iz Hajduka? Gattuso, Bilić, NO, Naš Hajduk, Livaja i Lovre Kalinić...?

Najteže je biti navijač Hajduka. Ako nas ne uništi netko, onda ćemo mi sami sebe, jedan je komentar s internetskih prostranstava koji najbolje opisuje ono što se događa u Hajduku proteklih dana.

Pokretanje videa... 00:59 Tko će naslijediti Kalinića u Hajduku: Očekuje se stranac, on nema pravo mijenjati trenera?! | Video: 24sata Video

Splitski klub proživljava jednu od najvećih kriza posljednjih godina. Ispadanje od Ružomberoka, odlazak Ivana Perišića, manjak pojačanja za borbu s Dinamom, a sve je kulminiralo smjenom Nikole Kalinića koji je odlučio ući u sukob s čelnicima. Istresao je u javnost sav prljavi veš iz kluba i otkrio brojne stvari koje ne funkcioniraju. Da nema novca za plaće, da predsjednik NO-a Aljoša Pavelin vodi klub, kao i da su Livaja i Lovre Kalinić, prema riječima predsjednika Ivana Bilića, najveći problem u svlačionici.

Split: Nikola Kalinić je novi sportski direktor HNK Hajduk | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Uzdrmalo je to do temelja već natrule hajdučke stupove koji su na klocnama posljednjih mjeseci, još otkako su prošle sezone ostali bez naslova prvaka. A najnovija događanja pokazuju da je pred klubom još teža budućnost. Gennaro Gattuso i igrači teško su mogli ostati imuni na ono sve što je izrekao Nikola Kalinić, a derbi protiv Dinama koji se igra u petak je pao u drugi plan. Zakulisne igrice i sukobi zasjenili su sve pa je Hajduk, osim nogometnog kluba, postao i tvornica sapunica. Svatko svakoga optužuje za lošu situaciju.

Tko je kriv za sve ovo što se događa u Hajduku?

Za predsjednika Ivana Bilića je to Nikola Kalinić koji je, kako on kaže, prešao granice profesionalnog i ljudskog ponašanja. Bivši sportski direktor, pak, tvrdi da treba mijenjati model upravljanja jer ne smije se dogoditi da Nadzorni odbor odlučuje o svim odlukama. To je pak pod nadležnošću Našeg Hajduka. Kaže kako su mu blokirali već dogovorene transfere pa nije uspio dovesti pojačanja koja je Gattuso tražio, a uz to, izjavio je i da je predsjednik NO-a Aljoša Pavelin taj koji vodi klub iz sjene, a da je Bilić samo pijun.

Split: Predstavljanje novog predsjednika Uprave HNK Hajduk Ivana Bilića | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Veliki problem Hajduka su i skupi stranci koji ničime nisu doprinijeli. Yassine Benrahou i Leon Dajaku htjeli su otići, ali kada su shvatili da ih nitko ne želi, zaprijetili su tužbom ako ih Hajduk ne vrati u prvu momčad. Prema riječima Nikole Kalinića, predsjednik Bilić prstom je pokazao i na Lovru Kalinića i najboljeg igrača Marka Livaju i označio ih najvećim problemima u svlačionici.

Split: Slavlje igrača Hajduka nakon pobjede protiv Dinama | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Gennaro Gattuso došao je na početku sezone za trenera kao možda i najveće ime u povijesti HNL-a. Uspio je uvesti disciplinu, ali zapeo je odmah na prvom ispitu. Ispao je iz Europe od Ružomberoka pa se vadio kako ionako nema dovoljno igrača za igrati dvaput tjedno. U prvenstvu koliko-toliko drži korak za Dinamom, no igra ne ulijeva razlog za optimizam.

Split: Prva utakmica drugog pretkola Konferencijske Lige: HNK Hajduk - HB Torshavn | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Nikola Kalinić je zasad jedini koji je otišao iz kluba, no to bi se moglo nastaviti u sljedećim danima. A mi vas pitamo tko bi još trebao napustiti Poljud za dobrobit kluba?