Anketa: Tko bi trebao ići na EP uz Lovrena i Vidu, možda Katić

Domagoj Vida (30) i Dejan Lovren (30) jedina su dva sigurna stopera na nadolazeći Euro u dresu hrvatske nogometne reprezentacije. Za preostala dva mjesta borit će se nekoliko igrača, a nastavi li s ovakvim predstavama Nikola Katić, Zlatko Dalić morat će dobro promisliti koga će odvesti na veliko natjecanje.

Zadnjih pet utakmica Katić (23) je odigrao u potpunosti, a zabio je i dva gola dok je njegova momčad primila samo jedan i to protiv Celtica u gostima (2-1). Steven Gerrard zavolio je Hrvata, a veza s Barišićem odlično funkcionira u klubu pa bi po potrebi, mogla i u reprezentaciji. No, Katić ima dobru konkurenciju.

Foto: Jonathan Moscrop/PA Images/PIXSELL

Tu je i Duje Ćaleta-Car (23) koji je ove sezone u dresu Marseillea odigrao 16 utakmica te zabio jedan gol. Zlatko Dalić 'pomilovao' ga je nakon slučaja 'Maldivi'. Standardni prvotimac francuskog kluba koji je u prvenstvu odmah iza PSG-a također konkurira za željeno mjesto.

Matej Mitrović (26) ove je sezone odigrao devet susreta u dresu belgijskog Bruggea, a svako je malo ozlijeđen. Ima problema s gležnjem te još nije poznato kad će se vratiti na teren. Tako da je njegovo mjesto za odlazak na Euro dosta upitno jer je izbornik Dalić u nekoliko navrata spominjao kako će igrati samo najspremniji.

Svoju je renesansu doživio i Dino Perić (25) koji se pod Nenadom Bjelicom prometnuo u reprezentativnog stopera. U dresu Dinama odigrao je 28 utakmica, ali još nema to reprezentativno iskustvo. Ipak, kao jedan od najstandardnijih stopera koje Hrvatska ima, mogao bi se naći na Dalićevom popisu.

Prekaljeni Mile Škorić (28) čeka svoju priliku za odlazak na veliko prvenstvo. Kapetan Osijeka je u karijeri došao od centralnog veznog do pozicije stopera, a to se očituje i u njegovoj mogućnosti brzog prijenosa lopte do veznog reda, kao i čestih 'izleta' prema naprijed. Ove je sezone odigrao 22 utakmice za Osijek i zabio 2 gola.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Tko bi po vama od stopera trebao ići na Euro? Bilo kako bilo, Zlatko Dalić ima još polusezonu da odluči koji će igrači na veliko natjecanje, a do onda će se najvjerojatnije iskristalizirati mnoge stvari.