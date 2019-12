Katić: Ovo je čudesno, daleko najsretniji dan u mojoj karijeri!

Nikola Katić glavna je nogometna priča u Škotskoj, hrvatski branič odlučio je pobjednika u još jednom Old Firm derbiju, velikom dvoboju Celtica i Rangersa.

Ovoga puta Rangersi su slavili (2-1) na Celtic Parku, Katić je u 56. minuti zabio pobjedonosni gol na utakmici, a dvije asistencije za goste imao je Borna Barišić. Naši su nogometaši oduševili ljubitelje nogometa u Škotskoj, tamošnji mediji već su se raspisali o "čudesnom hrvatskom tandemu".

- Uh, ovo je nešto veličanstveno, čudesno! Ma, ovo je daleko najveći i najsretniji dan u mojoj karijeri, ne mogu vam ni opisati osjećaje - javio nam se iz Glasgowa Nikola Katić koji je samo nekoliko sati poslije derbija već bio na putu za Hrvatsku:

Foto: Press Association/PIXSELL

- Da, sada smo slobodni, idem kući na odmor, jedva čekam vidjeti obitelj i najdraže. Okupljanje za drugi dio sezone je zakazano za 5. siječnja, tada odlazimo na pripreme u Dubai. Na sjajan smo način završili 2019. godinu, Rangersi dugi niz godina nisu slavili na Celtic Parku, sada smo i to napravili. Dobro ćemo se pripremiti za nastavak sezone, a onda krećemo i po naslov prvaka.

Vratimo se malo današnjem derbiju, kakav je osjećaj biti junak Old Firma?

- Neopisivo, a nije sve tako dobro krenulo, prvo sam napravio penal, srećom Celtic to nije iskoristio. Moram reći, i Barišić je igrao čudesnu utakmicu, dvaput asistirao, tako i meni idealno ubacio za konačnih 2-1. Sve je ispalo kako treba, nismo ni previše feštali u svlačionici, ali je nevjerojatan osjećaj dobiti Celtic u gostima. Baš mi i brat priča kako će ovakvu atmosferu teško nekome prepričati, a kamoli kada to sve osjetite na terenu.

Na dojmljiv ste način zaključili polusezonu, kako ste vi zadovoljni tom 2019. godinom?

- Zadovoljan sam, moram biti. Imao sam uspona i padova, to je normalno u procesu svakog nogometaša. Evo, nedavno sam imao i jedno teže razdoblje u kojemu mjesec dana nisam igrao, bio sam na klupi, ali me iz svega izvukao moj karakter. Nisam se predavao, već sam radio maksimalno, ponovo izborio za mjesto u momčadi. To mi je najvažnije, sada sam opet u prvoj momčadi. Ali, tako treba i nastaviti.

Vi ste već dulje vrijeme i u fokusu izbornika Zlatka Dalića, dosta se pisalo i o vašem mogućem pozivu u hrvatsku reprezentaciju...

- Gledajte, meni je kao i svakom dječaku ili svakom nogometašu san igrati za hrvatsku reprezentaciju. No, svjestan sam svega, kvalitete naših nogometaša, činjenice kako su među 'vatrenima' igrači Real Madrida, Barcelone ili Liverpoola. Ali, neću odustati, nisam takav tip, hrvatska reprezentacija je i dalje moj veliki san - završio je raspoloženi Katić.