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ANKETA Tko bi trebao naslijediti Kovačevića ako ode iz Dinama?

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 3 min
ANKETA Tko bi trebao naslijediti Kovačevića ako ode iz Dinama?
Foto: Vjeran Žganec Rogulja/Igor Kralj/Željko Hladika/Pixsell
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Nakon poraza od Hajduka Dinamo trese nova kriza, a Kovačević je pod sve većim pritiskom. Boban zasad ne žuri s odlukom, ali smjena trenera je opcija; slobodni su treneri Jurčić, Bjelica, Prosinečki, Perković

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Poraz od Hajduka dodatno je pojačao pritisak na Dinamova trenera Marija Kovačevića. Zagrepčani su na Poljudu izgubili 2-1, prepustili najvećem rivalu vrh prvenstvene ljestvice i ponovno otvorili pitanja o kvaliteti igre i smjeru u kojem se momčad kreće. Sve se više pozornosti zato usmjerava prema predsjedniku kluba Zvonimiru Bobanu, pred kojim je procjena kako izvući Dinamo iz aktualnih problema.

Jedno od rješenja je promjena trenera, ali poznato je da predsjednik Dinama ne donosi ishitrene odluke. Kako god, nameću se neka imena da potencijalno postanu treneri ukoliko Kovačeviću odluči uručiti otkaz.

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Foto: Uzavreli Poeta/Facebook

Bobanu nije sporan samo rezultat derbija nego i način na koji je momčad izgledala na terenu. Od igrača se očekivala energičnija reakcija nakon reprezentativne stanke, no Dinamo nije pokazao napredak kakav se priželjkivao. Ipak, to ne znači da će trener odmah dobiti otkaz. Boban je i ranije pokazivao da ne želi donositi nagle odluke nakon nekoliko lošijih nastupa. Umjesto brzog poteza, mogao bi pričekati sljedeće utakmice i procijeniti može li Kovačević promijeniti stanje u momčadi.

Dodatni problem za Dinamo predstavlja činjenica da se sezona nastavlja u zgusnutom ritmu. Modre očekuju obveze u domaćem prvenstvu i Europi, a za povratak samopouzdanja neće biti dovoljno tek povremeno ostvariti dobar rezultat. Potrebni su bolja igra i kontinuitet.

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Osijek i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Boban zasad, prema dostupnim informacijama, nije krenuo u konkretnu potragu za novim trenerom. Ako se rezultati i izvedbe ne poprave, mogao bi početi ozbiljnije razmatrati moguće alternative. Pritom će morati voditi računa i o tome da eventualni nasljednik bude dugoročno rješenje, a ne samo kratkoročna reakcija na krizu.

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Komentari 11
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