ANKETA Tko bi trebao pucati penale u reprezentaciji? Samo jedan igrač nikad nije promašio

Zna se da penale pucaju Kramarić i Modrić, a oni nisu bili u igri. Pravilo je da igrač na kojem je napravljen jedanaesterac to ne radi, on nije trebao pucati penal. Postoji hijerarhija u reprezentaciji, neko pravilo da se poštuju stariji igrači. Nije trebao pucati penal, to ćemo mi riješiti. Nema mjesta egu. Protiv istog golmana je promašio penal u Ligi nacija, nema potrebe za tim. Perišić ili Majer su trebali pucati.

Pokretanje videa... 00:54 Dalić nakon teškog poraza od Španjolske | Video: 24sata/pixsell

Rekao je to Zlatko Dalić jutro nakon poraza od Španjolske 3-0 na otvaranju Eura. Nije prvi put Hrvatska promašila jedanaesterac na velikom natjecanju, teško da bi taj gol inicirao preokret u subotu, ali nije oko puno penala bilo toliko rasprave kao oko Petkova. Ni kad je Srna promašio za pobjedu protiv Japana na SP-u 2006., ni Modrić u 115. minuti protiv Danske 2018., pa ni nakon upravo Petkovićeva promašaja u šestoj seriji finala Lige nacija baš protiv Španjolske prošle godine.

Hijerarhija se, dakle, zna samo kad su Modrić i(li) Kramarić na terenu. A kad nisu? Onda je pravilo "tko brže lopti pa je zgrabi!"

Berlin: Susret Španjolske i Hrvatske u 1. kolu skupine B na Europskom prvenstvu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Tko je pogriješio? Petković što se osjećao spremno i samouvjereno pa je uzeo loptu? Kapetan Perišić što nije preuzeo odgovornost? Ili Dalić što nije viknuo s klupe da Petko ne treba pucati, kad već tvrdi da je to znao?

I premda su se neki Petkovi penali urezali u sjećanje, on je zapravo tom u Berlinu pristupio s vrlo dobrim postotkom realizacije. Računajući klubove i reprezentaciju, i ne računajući pritom raspucavanja, Bruno je imao 43 gola iz 51 pokušaja, što je 84,3 posto. Sad mu je postotak pao na 82,7.

- Tko je nepogrešiv s bijele točke? Kramarić! Samo Kramarić! - naglasio je Nediljko Labrović dan prije okršaja s "furijom".

Berlin: Susret Španjolske i Hrvatske u 1. kolu skupine B na Europskom prvenstvu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Kramarić doista jest najbolji hrvatski izvođač, od 59 penala pogodio je 52. I zapravo je samo jedan igrač uspješniji od njega: Lovro Majer u karijeri je pogodio svih 14 penala koje je pucao tijekom utakmica! I baš su on i Petković promašili u raspucavanju protiv Španjolske u finalu Lige nacija...

Kako hrvatski igrači izvode penale

International Friendly - Portugal v Croatia | Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

Lovro Majer 100 % (14 od 14)

Andrej Kramarić 88,1 % (52 od 59)

Bruno Petković 84,3 % (43 od 51)

Luka Sučić 83,3 % (10 od 12)

Luka Modrić 82,1 % (23 od 28)

Nikola Vlašić 64,2 % (9 od 14)

Mario Pašalić 80 % (4 od 5)

Ivan Perišić 60 % (6 od 10)

Marcelo Brozović 60 % (3 od 5)

Mateo Kovačić 0

*Učinak za klubove i reprezentaciju, ne računajući raspucavanja, do utakmice sa Španjolskom