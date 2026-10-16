Splićani su pobjedom protiv Ajaxa (2-1) okrunili sjajnih sedam dana, koje su započeli trijumfom protiv Dinama na Poljudu. Naša dva najveća kluba i ove sezone slove za najveće favorite za naslov prvaka...
ANKETA Tko će biti prvak ove sezone, Hajduk ili Dinamo?
Ako je suditi po fenomenalnom početku, ove sezone mogla bi nas čekati još jedna neizvjesna i uzbudljiva borba za naslov prvaka. Nakon prvog kruga prvenstva Hajduk drži čelo ljestvice s 19 bodova, Varaždin ima bod manje, a na trećem mjestu je Dinamo sa 16 bodova i utakmicom manje.
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Kao najveći favoriti za naslov prvaka glase, kao u uvijek, "bili" i "modri", ali Varaždinci su spremni pomrsiti planove najvećim rivalima. Već u nedjelju čeka ih gostovanje na Poljudu i u slučaju pobjede skočit će na prvo mjesto ljestvice.
Dinamo je prošle sezone ostavio konkurente u prašini i s +18 ispred Hajduka uvjerljivo došao do titule, a onda i vratio Rabuzinovo sunce u svoje vitrine nakon trijumfa nad Rijekom. No, ove sezone je drukčija priča. Hrvatski prvak kašljuca od početka sezone i ne djeluje uvjerljivo, a sudbina trenera Marija Kovačevića visi o koncu. Spasio je posao nakon pobjede nad Anderlechtom, no činjenica je da niti u toj utakmici njegova momčad nije izgledala dobro. Ipak, činjenica je da "modri" imaju najkvalitetniju i najskuplju momčad u ligi, s najširim rosterom, i kako je rekao Kovačević, potreban je samo jedan pozitivan niz kako bi igrači otključali svoj potencijal.
S druge strane, navijači Hajduka su u transu. Godinama igra njihove momčad nije izgledala ovako smisleno i ubojito. Gonzalo Garcia je dobio pojačanja na kojima je inzistirao i ukomponirao ih u stroj koji melje sve pred sobom. Igraju u visokom intenzitetu i stvaraju pritisak s kojim svima stvaraju velike probleme. Pokazale su to i utakmice protiv Dinama i Ajaxa, gdje su došli do dvije dragocjene i velike pobjede.
Tek je deseto kolo pred nama i prvenstvo je dugo, ali prognoze su uvijek dopuštenje. Pa, pitamo vas, naše čitatelje, tko će biti prvak ove sezone?
Tko će osvojiti naslov prvaka ove sezone?
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