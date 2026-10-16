ANKETA Tko će biti prvak ove sezone, Hajduk ili Dinamo?

Ako je suditi po fenomenalnom početku, ove sezone mogla bi nas čekati još jedna neizvjesna i uzbudljiva borba za naslov prvaka. Nakon prvog kruga prvenstva Hajduk drži čelo ljestvice s 19 bodova, Varaždin ima bod manje, a na trećem mjestu je Dinamo sa 16 bodova i utakmicom manje.

Pokretanje videa... VIDEO Hajduk nakon Ajaxa | Video: Hajduk Digital TV

Kao najveći favoriti za naslov prvaka glase, kao u uvijek, "bili" i "modri", ali Varaždinci su spremni pomrsiti planove najvećim rivalima. Već u nedjelju čeka ih gostovanje na Poljudu i u slučaju pobjede skočit će na prvo mjesto ljestvice.

Dinamo je prošle sezone ostavio konkurente u prašini i s +18 ispred Hajduka uvjerljivo došao do titule, a onda i vratio Rabuzinovo sunce u svoje vitrine nakon trijumfa nad Rijekom. No, ove sezone je drukčija priča. Hrvatski prvak kašljuca od početka sezone i ne djeluje uvjerljivo, a sudbina trenera Marija Kovačevića visi o koncu. Spasio je posao nakon pobjede nad Anderlechtom, no činjenica je da niti u toj utakmici njegova momčad nije izgledala dobro. Ipak, činjenica je da "modri" imaju najkvalitetniju i najskuplju momčad u ligi, s najširim rosterom, i kako je rekao Kovačević, potreban je samo jedan pozitivan niz kako bi igrači otključali svoj potencijal.

Hajduk i Dinamo sastali se u 09. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

S druge strane, navijači Hajduka su u transu. Godinama igra njihove momčad nije izgledala ovako smisleno i ubojito. Gonzalo Garcia je dobio pojačanja na kojima je inzistirao i ukomponirao ih u stroj koji melje sve pred sobom. Igraju u visokom intenzitetu i stvaraju pritisak s kojim svima stvaraju velike probleme. Pokazale su to i utakmice protiv Dinama i Ajaxa, gdje su došli do dvije dragocjene i velike pobjede.

Tek je deseto kolo pred nama i prvenstvo je dugo, ali prognoze su uvijek dopuštenje. Pa, pitamo vas, naše čitatelje, tko će biti prvak ove sezone?