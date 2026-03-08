Obavijesti

HAJDUK - DINAMO 15.00 (MAX SPORT 1)

Piše Petar Božičević,
ANKETA Tko će slaviti u derbiju?
Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Hajduk i Dinamo sastaju se od 15 sati u derbiju 27. kola HNL-a na Poljudu. Splićanima utakmica stiže u nezgodnom trenutku, s obzirom na dvije uzastopne utakmice bez pobjede i dramatičnog ispadanja od Rijeke u Kupu (3-2). 

S druge strane, Dinamo je uhvatio pobjednički ritam u domaćim natjecanjima i nanizao četiri pobjede, a Mario Kovačević s optimizmom dočekuje utakmicu.

- U dobrom smo trenutku i dobro igramo. Pobijedili smo sve utakmice u proljetnom dijelu sezone i nema razloga da tako ne bude i dalje, uz dužno poštovanje Hajduku - rekao je trener Dinama. 

S druge strane, Gonzalo Garcia je u najavio hrabar Hajduk. 

-  Idemo odigrati našu utakmicu. Kad kalkuliraš onda to obično ne izađe na dobro. Ideš odmah po sve, to je mentalitet. Respektiramo svakog trenera i suparnika, ali se ne bojimo, nećemo kalkulirati. To je moj personality i personality cijele momčadi i kluba. Mi ćemo to gurati do smrti - rekao je. 

Utakmica se igra u 15 sati, prijenos je na MAX Sportu 1, a glavni sudac utakmice bit će Mateo Erceg iz Benkovca. Dinamo je lider HNL-a sa 54 boda, dok je Hajduk drugi sa sedam bodova manje. 

Tko će pobijediti u derbiju Hajduka i Dinama?

ODGOVORI
Vidi rezultate

