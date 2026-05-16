FOTO Dubrovačko carstvo Edina Džeke: Od vile na Lapadu do kulinarske meke pokraj zidina

Edin Džeko, "Bosanski dijamant", osvaja Dubrovnik! Uložio milijune u vile i restoran "Ezza". Luksuz, hedonizam i poslovni uspjeh na jugu Hrvatske
Dok se mnogi svjetski sportaši odlučuju za ulaganja u dionice ili tehnološke startupe, Edin Džeko (40), kapetan bosanskohercegovačke nogometne reprezentacije i jedan od najboljih napadača generacije, poslovno carstvo odlučio je graditi na jugu Hrvatske.
| Foto: Instagram, Grgo Jelavić/PIXSELL
Dok se mnogi svjetski sportaši odlučuju za ulaganja u dionice ili tehnološke startupe, Edin Džeko (40), kapetan bosanskohercegovačke nogometne reprezentacije i jedan od najboljih napadača generacije, poslovno carstvo odlučio je graditi na jugu Hrvatske. |
Foto: Instagram, Grgo Jelavić/PIXSELL
Dok se mnogi svjetski sportaši odlučuju za ulaganja u dionice ili tehnološke startupe, Edin Džeko (40), kapetan bosanskohercegovačke nogometne reprezentacije i jedan od najboljih napadača generacije, poslovno carstvo odlučio je graditi na jugu Hrvatske.
| Foto: Instagram, Grgo Jelavić/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Njegova ljubav prema Dubrovniku, gradu u kojem se, kako kaže, osjeća kao kod kuće, prerasla je u ozbiljne investicije koje obuhvaćaju luksuzne nekretnine i vrhunsku gastronomiju, čime je "Bosanski dijamant" postao nezaobilazno ime ne samo na sportskoj, već i na dubrovačkoj poduzetničkoj sceni.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Priča o Džekinom dubrovačkom carstvu započela je 2015., kada je odlučio kupiti impresivnu vilu na Lapadu, u Ulici Petra Svačića. Modernu katnicu, koju je projektirao poznati dubrovački arhitekt Stipe Pašalić, platio je tada, prema medijskim napisima, 2,6 milijuna eura.
| Foto: Instagram
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
S fantastičnim pogledom na more, Grebene i uvalu Sumratin, ova nekretnina postala je savršeno ljetno utočište za njega, suprugu Amru i njihovu djecu. Iako je u početku bilo administrativnih prepreka oko uknjižbe zbog pravnih repova bivših vlasnika, problemi su s vremenom riješeni.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Instagram
Danas je vila, koja se u zemljišnim knjigama vodi kao stambena zgrada od 312 četvornih metara s dva dvorišta, oaza mira u kojoj Džekini provode velik dio ljeta, daleko od očiju javnosti i profesionalnih obaveza.
| Foto: Grgo Jelavić/PIXSELL
Foto Instagram
Na istoj adresi Džeko je registrirao i svoju prvu dubrovačku tvrtku, simboličnog naziva Pentaedar d.o.o., koja je poslužila kao temelj za njegov ulazak u zahtjevni, ali profitabilni svijet ugostiteljstva.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Instagram
U kolovozu 2021., Džeko je otvorio vrata restorana "Ezza Steak & Cocktail Bar", smještenog na jednoj od najatraktivnijih lokacija u gradu, u neposrednoj blizini tvrđave Revelin.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Instagram
Prostor nekadašnjeg kultnog japanskog restorana Takenoko preuređen je u luksuzni ambijent koji je brzo postao nezaobilazna točka za goste dublje platežne moći. Motiv za otvaranje restorana bio je duboko osoban.
| Foto: Instagram
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
- Dubrovnik je mjesto gdje se uvijek osjećam kao kod kuće i gdje provodim ljetne odmore sa svojom obitelji. Zbog toga sam želio napraviti restoran koji će se razlikovati od svih ostalih, a sve to je za one koji vole Dubrovnik kao ja - izjavio je Džeko na otvorenju.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
U ovom poslovnom pothvatu partner mu je ugostitelj Armin Hadžić, s kojim dijeli strast prema vrhunskoj gastronomiji. Jelovnik, fokusiran na najkvalitetnije komade mesa, odražava visoke standarde. Cijene su, očekivano, u skladu s lokacijom i ponudom: ramstek Wagyu A5 Japan od 250 grama stoji 100 eura, dok se prepoznatljivi "Ezza burger" nudi za 25 eura.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Vinska karta posebna je priča, a na njoj se ističe boca vina Château Petrus čija cijena premašuje 11.000 eura, potvrđujući status "Ezze" kao mjesta za istinske hedoniste.
| Foto: Instagram
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Džekine poslovne aktivnosti u Hrvatskoj nisu ograničene samo na Dubrovnik. Kroz godine je razvio mrežu partnerstava koja se proteže duž Dalmacije. U gradu pod Srđem suvlasnik je tvrtke Barba Dubrovnik d.o.o., registrirane za ugostiteljstvo i turizam, u kojoj mu je partner Miho Obradović, lokalni političar i predsjednik dubrovačkog HNS-a.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Instagram
Poslovne veze sežu i do Splita, gdje je Džeko partner s Anitom Ibričić, suprugom bivšeg hajdukovca i kuma Senijada Ibričića (40). Preko zajedničke tvrtke DŽ.E.I. sa sjedištem u Splitu, ušli su u projekt izgradnje luksuznih apartmana u Grljevcu kod Podstrane, na atraktivnoj lokaciji svega dvadesetak metara od plaže. U ovoj tvrtki kao direktor je naveden i Džekin otac Midhat.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Dok Edin svoje poslovne interese gradi u Dalmaciji, njegova supruga Amra Džeko (41), bivša manekenka, poduzetničke je vode zaplovila u Zagrebu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Suvlasnica je tvrtke Orea Bazaar d.o.o., putem koje vodi popularni web shop s odjećom i modnim dodacima. Zanimljivo je da je Amra u trgovačkom registru prijavljena s adresom u Rimu, iz vremena dok je Džeko igrao za Romu, što dodatno svjedoči o internacionalnom načinu života ove uspješne obitelji.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Dobivanje hrvatskog državljanstva u studenom 2021. Džeki je dodatno olakšalo poslovanje unutar Europske unije, formalizirajući njegovu snažnu vezu s Hrvatskom koja je odavno prerasla okvire ljetnog odmora i postala priča o uspješnim ulaganjima i dubokoj privrženosti. (*uz korištenje AI-ja)
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL