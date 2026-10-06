ANKETA Tko je bio najbolji igrač 'vatrenih' u prvih 45 minuta?

Hrvatska nakon prvih 45 minuta vodi 1-0 protiv Španjolske. Gol za "vatrene" zabio je Ivan Perišić u 17. minuti nakon što je sjajno ispratio kontru te se najbolje snašao nakon što je Unai Simon obranio Igoru Matanoviću.

"Vatreni" su u prvom dijelu izgledali puno bolje nego u prvoj utakmici s "furijom". Matanović je imao još jednu ogromnu priliku za gol, ali je promašio zicer iz blizine. Uz dobar napad i obrana je na razini, što nije bio slučaj u zadnje dvije utakmice.

Tko vam je bio najbolji u prvom poluvremenu?