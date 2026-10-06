HRVATSKA - ŠPANJOLSKA 1-0 Perišić pogodio, Matanović promašio zicer, a Hrvatska izgleda puno bolje nego protekle dvije utakmice
PROTIV ŠPANJOLSKE
ANKETA Tko je bio najbolji igrač 'vatrenih' u prvih 45 minuta?
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Hrvatska nakon prvih 45 minuta vodi 1-0 protiv Španjolske. Gol za "vatrene" zabio je Ivan Perišić u 17. minuti nakon što je sjajno ispratio kontru te se najbolje snašao nakon što je Unai Simon obranio Igoru Matanoviću.
"Vatreni" su u prvom dijelu izgledali puno bolje nego u prvoj utakmici s "furijom". Matanović je imao još jednu ogromnu priliku za gol, ali je promašio zicer iz blizine. Uz dobar napad i obrana je na razini, što nije bio slučaj u zadnje dvije utakmice.
Tko vam je bio najbolji u prvom poluvremenu?
Tko je bio najbolji hrvatski igrač u prvom dijelu protiv Španjolske?
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