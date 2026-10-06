Obavijesti

Sport

Komentari 13
PROTIV ŠPANJOLSKE

ANKETA Tko je bio najbolji igrač 'vatrenih' u prvih 45 minuta?

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
ANKETA Tko je bio najbolji igrač 'vatrenih' u prvih 45 minuta?
Split: Susret Hrvatske i Španjolske u Ligi nacija | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

HRVATSKA - ŠPANJOLSKA 1-0 Perišić pogodio, Matanović promašio zicer, a Hrvatska izgleda puno bolje nego protekle dvije utakmice

Admiral

Hrvatska nakon prvih 45 minuta vodi 1-0 protiv Španjolske. Gol za "vatrene" zabio je Ivan Perišić u 17. minuti nakon što je sjajno ispratio kontru te se najbolje snašao nakon što je Unai Simon obranio Igoru Matanoviću.

"Vatreni" su u prvom dijelu izgledali puno bolje nego u prvoj utakmici s "furijom". Matanović je imao još jednu ogromnu priliku za gol, ali je promašio zicer iz blizine. Uz dobar napad i obrana je na razini, što nije bio slučaj u zadnje dvije utakmice. 

Tko vam je bio najbolji u prvom poluvremenu?

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 13
Koga ljubi Dani Olmo? Iza sebe ima propali brak, za naslovnicu je satima ležala potpuno gola
LJUBAV BIVŠEG DINAMOVCA

Koga ljubi Dani Olmo? Iza sebe ima propali brak, za naslovnicu je satima ležala potpuno gola

Laura Schmitt šokirala je svijet poziranjem potpuno naga za naslovnicu časopisa! Ljubav s Danijem Olmom cvjeta, njihova je veza prava medijska senzacija
LIVE Hrvatska - Španjolska 1-1: Kakva šteta! Nevjerojatan zicer obranio je Simon Perišiću...
PRIJENOS S POLJUDA

LIVE Hrvatska - Španjolska 1-1: Kakva šteta! Nevjerojatan zicer obranio je Simon Perišiću...

Odlična utakmica 'vatrenih' na Poljudu! Od 17. minute vodimo; Perišić je sjajno naletio na odbijenu loptu Simona. Pucao je Matanović, a naše krilo je zabilo 40. gol za Hrvatsku. Merino je u 61. minuti izjednačio
FOTO Tko je tko u obitelji Bilić? Nakon razvoda oženio 15 godina mlađu, sin ga prati na utakmice
IZBORNIK 'VATRENIH' PRIVATNO

FOTO Tko je tko u obitelji Bilić? Nakon razvoda oženio 15 godina mlađu, sin ga prati na utakmice

Slaven Bilić godinama privatni život drži podalje od javnosti, osobito kada je riječ o obitelji. O nogometu rado govori, no privatne detalje rijetko iznosi. Kroz život imao je dva najvažnija ljubavna poglavlja i petero djece

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026