ANKETA Tko je kriv za debakl Rijeke u Solunu protiv PAOK-a?

Foto: RAPHAEL GEORGIADIS/EURIKINISI

Za Rijeku je ovo drugi uzastopni poraz nakon što ih je u 4. kolu HNL-a na Rujevici pobijedio Varaždin (1-2). Slijedi joj gostovanje na Poljudu protiv Hajduka

Nogometaši Rijeke doživjeli su pravi potom u Grčkoj i s pet komada (5-0) u mreži ispraćeni su s gostovanja kod PAOK-a. Da bi stvar bila bolnija, sutra će biti točno godinu dana od bolnog poraza (5-0) od Olimpije prošle sezone. 

Mišković je prodao Rijeku?! Preuzet će je američki milijarder i vlasnik engleskog prvoligaša 00:52
Mišković je prodao Rijeku?! Preuzet će je američki milijarder i vlasnik engleskog prvoligaša | Video: 24sata/pixsell

Za Rijeku je ovo drugi uzastopni poraz nakon što ih je u 4. kolu na Rujevici pobijedio Varaždin (1-2). Hrvatski prvak ne izgleda najbolje ove sezone, ali debakl u Grčkoj ipak će se najviše pamtiti. Osim na mahove i inspiraciju pojedinaca (stativa Fruka), blijedo su izgledali gosti na Toumba stadionu.

Neki smatraju da je trener Radomir Đalović najviše odgovaran za ovaj poraz, drugi krive igrače, a treći upravu kluba zbog nedovoljno dobro odrađenog prijelaznog roka. 

Riječane u idućem prvenstvenom kolu čeka dvoboj protiv Hajduka na Poljudu 31. kolovoza, a nakon toga slijedi više nego dobrodošla reprezentativna stanka. 

