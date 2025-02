ANKETA Treba li Dalić ponovno zvati Marka Livaju u 'vatrene'?

Iako je izgledalo kao da je s 'vatrenima' i Markom Livajom (31) gotovo, posljednje informacije govore kako su izbornik Zlatko Dalić, predsjednik Saveza Marijan Kustić i kapetan Hajduka bili na razgovoru glede Markovog povratka u reprezentaciju.

Podsjetimo, Livaja se naprasno oprostio od hrvatske reprezentacije usred kvalifikacija za Europsko prvenstvo tri mjeseca nakon što su ga izvrijeđali na treningu "vatrenih" na Rujevici, a savez ga, smatra, nije adekvatno zaštitio. Iako se činilo kako je pitanje njegova eventualnog povratka zatvoreno, najbolji igrač HNL-a po izboru kapetana u razgovoru za tportal u petak je odaslao zanimljivu poruku na pitanje ima li želju nastupati za reprezentaciju:

- Imam želju i razgovarao sam s predsjednikom saveza Kustićem. S njim sam se jedino čuo. On zna moje razmišljanje i dalje o toj temi ne bih ništa govorio. Pratim ih, želim im svu sreću i da naprave što bolje rezultate.

Nekoliko tjedana prije nego što se Livaja službeno oprostio, a nakon što ga Dalić nije zvao za rujansku akciju 2023., ovako je izbornik govorio o tom slučaju:

- Marko je najbolji strijelac i asistent HNL-a i ja se nadam da će on nastaviti igrati za reprezentaciju. Ne samo da se nadam nego je to moj cilj. Mi moramo tu situaciju riješiti. Razgovarat ćemo ovih dana, objasnit ću mu situaciju, čime sam zadovoljan, čime nisam i što želim od njega. Marka nisam otpisao, a na njemu je da nakon razgovora odluči što će dalje.

Livaja mu se ipak, prema vlastitim riječima, nije htio javiti.

- Istina je, ali je zvao tek tri mjeseca nakon incidenta. Ne želim više o tome, bit će vremena - rekao je u nedavnom intervjuu za Dalmatinski portal.

Dalić je na naše pitanje o odnosu s Livajom kazao i ovo:

- S Markom u ove dvije godine nemam ni jedan jedini problem. Ponaša se fantastično, dio je cjeline, kao i svi ostali, i na njega nemam nijednu primjedbu. Razumijem i njegovu reakciju nakon vrijeđanja na Rujevici, osudio sam to odmah, a njemu sam rekao da bih ja vjerojatno isto napravio da sam bio na njegovu mjestu, ali ne bih napustio reprezentaciju. Uostalom, u karijeri sam se i ja dva puta penjao na tribine, pred navijače koji su me vrijeđali. Isto kao on! Ja ga razumijem, ali pokušao sam ga odgovoriti od odluke da ode, želio sam da ostane u reprezentaciji. To nije bio dovoljan razlog za odlazak, morao je preko toga prijeći, ali on je takav, odlučio je i ja to poštujem. Ali on je profesionalac, kao i ostali, oni moraju preko takvih stvari prijeći. Koliko su puta Luku vrijeđali... Da su odustajali svi koje su vrijeđali, pa tko bi uopće ostao?! Mogao sam i ja nakon onoga što su mi napisali navijači Hajduka u Varaždinu doći predsjedniku Kustiću i reći mu da više neću biti izbornik.

Marijan Kustić, predsjednik HNS-a, ovako je u velikom intervjuu za 24sata usporedio reakciju saveza na izgred oko Marka Livaje na treningu na Rujevici i zvižduke Ivana Perišića tijekom utakmice za reprezentaciju na Poljudu.

- Nisu to usporedivi slučajevi. Marko je u Rijeci doživio vrijeđanje za vrijeme treninga, koje je bilo nedopustivo. Žao mi je zbog zvižduka Ivanu Perišiću jer se radi o jednom od najvećih igrača hrvatske nogometne reprezentacije ikad, što je pokazalo i skandiranje kojim su ostali navijači odgovorili na zvižduke. Znam koliko se radovao povratku u Hajduk, koliko je riskirao nastupajući ozlijeđen i imam osjećaj da su nespretna komunikacija između njega i kluba stvorili nepotrebnu tenziju u javnosti. Split i Poljud imaju svoj temperament, ali želio bih da hrvatski reprezentativci budu dobrodošli na svim terenima. Posebno kada govorimo o čovjeku koji je bio ključan u najvećim uspjesima "vatrenih" u povijesti. Reprezentacija je uvijek spajala, a svi koji znamo Ivana, znamo da on zaslužuje isključivo i samo pljesak.

Je li vam žao što Livaja nije u reprezentaciji? Je li ikad od njegova oproštaja bilo razgovora s njim ili Hajdukom o njegovu povratku? Jeste li pokušali tako nešto, i zbog kvalitetnog igrača, i zbog odnosa s Hajdukom?

- Naravno da mi je žao jer je riječ o vrhunskom igraču. Njegov povratak u HNL je jedna od najboljih stvari koje su se dogodile našem nogometu. Odluka o odlasku iz reprezentacije je Markova, i mi je kao takvu poštujemo. Nas dvojica imamo jako korektan odnos, s poštovanjem, i tako će ostati - rekao je Kustić.

Hrvatska je uspješno odradila jesenski ciklus Lige nacija plasiravši se u četvrtfinale gdje će 20. ožujka dočekati Francusku upravo u Hajdukovu dvorištu, na Poljudu, a tri dana poslije ići u goste "tricolorima". Nakon toga očekuju je kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo u jednoj od dvije moguće skupine, ovisno o ishodu tog duela.