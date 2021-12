Dinamo je ostao na jednoj pobjedi iz zadnjih pet utakmica, ali i ne samo to. Branitelj naslova ispao je u četvrtfinalu Kupa od Rijeke na Maksimiru (3-1) i oprostio se od trofeja.

POGLEDAJTE VIDEO: Krznar nakon Genka

Hoće li takav niz izdržati trener Damir Krznar? To tek treba vidjeti.

- Dvije kontre i dva udarca, Rijeka iz tri udarca zabila tri gola, a mi smo imali pregršt šansi, ali ne možemo do gola. Kad ne možete to iz 10, 12 prilika, jako teško je očekivati pobjedu - priznao je Krznar za HNTV.

Da, Dinamo je dominirao većinom utakmice, Rijeka je zabila iz sva tri udarca u okvir, ali golovi se broje.

- Bilo je puno naših dobrih utakmica iz kojih izlazimo na koljenima, to sigurno nije utjeha. Očito nismo pragmatični i svaka nas momčad kažnjava iznimno lagano - priznao je Krznar.

Moharrami i Theophile su griješili kod golova, a Dinamo je primio gol i u šestoj utakmici zaredom.

- Bez obzira na rad, koncentraciju, pažnju i pripremu da sačuvamo gol, to nam ne polazi za rukom. Krivica je isključivo moja, preuzimam je i nikad od nje neću bježati - jasan je Krznar.

Ipak, iz njegova istupa nije se dalo nagovijestiti da je zabrinut za poziciju. Okrenuo se nedjeljnom prvenstvenom derbiju protiv Hajduka.

- Velik je ovo kiks, moram to priznati. Dinamo uvijek napada trofeje, u kojoj god to fazi bilo. Ostali smo bez trofeja i to je veliki minus. U teškoj atmosferi dočekujemo derbi u nedjelju, ali nema tugovanja, okrećemo se Hajduku. Bit će jako teško, moramo se vratiti na put koji nam može garantirati bolje - kazao je trener Dinama.

Kako?

- Igrači su profesionalci, bit će neprospavana noć, ali moramo se okrenuti prema naprijed - zaključio je Krznar.

Tolić: Lopta ne želi u gol

Jedini gol za Dinamo zabio je Marko Tolić u 73. minuti, pet minuta nakon što je ušao u igru.

- Teško je bilo što pametno reći. Taj gol nije značio previše jer je nogomet timski sport, nismo ostvarili cilj i možemo žaliti za promašajima - rekao je ofenzivac "modrih".

Domaći su prijetili, ali na koncu nisu puno od toga dobili.

- U prvom dijelu sve se okrenulo na Rijekinu stranu, dogodilo se ono pravilo da primiš gol ako ga ne zabiješ. Pokušali smo sve što smo mogli, ali iz nekog razloga lopta ne želi u gol u zadnje vrijeme - dodao je Tolić.

Već u nedjelju dolazi zahuktali Hajduk u goste, a onda "modre" čeka i put u London protiv West Hama i odluka o tome u kojem će europskom natjecanju zaigrati na proljeće.

- Nama je svaka utakmica posebna jer smo igrali na tri fronta. Trebamo što prije zaboraviti ovaj poraz i sreća je da nam je velika utakmica za nekoliko dana, da se možemo iskupiti našim navijačima - zaključio je Marko Tolić.