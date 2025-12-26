Obavijesti

SVAKA ČAST!

Ante Budimir u društvu Kanea i Mbappéa. Evo što je postigao

Piše Petar Božičević,
3
Foto: VINCENT WEST/REUTERS

Budimir je do 17 golova u 2025. u prvenstvu stigao u 37 utakmica, a sedam od 17 golova zabio je s bijele točke

Hrvatski reprezentativac Ante Budimir zabio je 17 golova za Osasunu u 2025. godini u španjolskom prvenstvu i završio među 10 najboljih strijelaca Europe u ligama petice u ovoj godini, prenosi Diario de Navarra. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Hrvatska - Češka 5-1: 'Vatreni' pregazili glavnog rivala u borbi za SP! Debitirao Luka Vušković 00:57
Hrvatska - Češka 5-1: 'Vatreni' pregazili glavnog rivala u borbi za SP! Debitirao Luka Vušković | Video: 24sata/pixsell

Prvi je na listi Kylian Mbappé sa 39 golova u prvenstvu za Real Madrid, a slijede ga Harry Kane (Bayern), Erling Haaland (Manchester City), Mason Grenwood (Marseille), Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), Robert Lewandowski (Barcelona), Julian Alvarez (Atletico Madrid), Ferran Torres (Barcelona) i Patrick Schick (Bayer Leverkusen). Budimir je deseti na listi. 

LaLiga - Real Madrid v Osasuna
Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS

Zanimljivo, napadač "vatrenih" je i 2024. završio na ovoj listi, a nedavno ga je nahvalio i Zlatko Dalić za RTL.

- Budimir je tu najkvalitetniji, s najviše golova, a koji je najstariji, dok se mlađi igrači traže. Oni se nisu nametnuli, nisu pokazali veliku kvalitetu niti da trebaju biti u reprezentaciji - rekao je hrvatski izbornik. 

Budimir je do 17 golova u 2025. stigao u 37 utakmica, a sedam od 17 golova zabio je s bijele točke. 

OSTALO

