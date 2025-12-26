Dalić: Osam godina nismo bili u ovakvoj situaciji. Mladi nemaju kvalitetu i nisu standardni...

Pred hrvatskom reprezentacijom novo je veliko natjecanje. Svjetsko prvenstvo 2026. bit će treće na koje će "vatrene" povesti Zlatko Dalić. Izbornik je s prva dva kući donio i dvije medalje. U Rusiji se okrunio srebrom, dok je u Katru pobjedom protiv Maroka osigurao broncu.

Očekivanja su stoga i sada velika. Na Mundijal smo se plasirali suverenim rezultatima u kvalifikacijama, koje su označene kao najbolje u našoj povijesti. Ipak, izbornik je ostao suzdržan kada je riječ o velikim najavama.

- Što se tiče faze napada, tu smo u problemima i nemamo pravo rješenje. Najkvalitetniji je Budimir, koji je ujedno i najstariji, dok se mladi igrači još traže. Nisu se nametnuli, nisu pokazali veliku kvalitetu i nisu pokazali da trebaju biti u reprezentaciji - rekao je Dalić za RTL.

Osvrnuo se i na kadar kojim raspolažemo.

- Nemamo veliki izbor igrača. U ovih osam godina situacija je sada najneizvjesnija. Prije smo prije velikog natjecanja znali 85 ili 90 posto rostera, sada to ne znamo. Imamo puno igrača koji ne igraju u klubovima i želim da se to promijeni. U narednih šest mjeseci nadam se da će situacija biti kvalitetnija i da će imati bolji status. Samo je nekolicina igrača standardna i to su većinom stariji igrači. Drugih, koji moraju biti nositelji, nema - kazao je.

Dalića ugovor s HNS-om veže do završetka Svjetskog prvenstva, a iz Saveza su mu već ponudili produljenje. Sada je otkrio hoće li nastaviti na kormilu "vatrenih".

- Uvijek imam motiv i želju voditi hrvatsku reprezentaciju. Veseli me činjenica da je Savez pokazao želju i da smo o svemu razgovarali. Ugovor mi je u svemu tome najmanje bitan. Bitno je ono što ja osjećam, što Savez osjeća i kakvi su rezultati.