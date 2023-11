Ante Čulina sudit će Hajduku prvi put nakon sukoba s Livajom

U zaostaloj utakmici HNL-a Osijek će ugostiti Hajduk na Opus Areni. Ove dvije momčadi igrale su 22. listopada derbi na Poljudu u povratničkoj utakmici Zorana Zekića, a njegovi 'bijelo-plavi' s 2-0 su pobijedili splitski klub.

Zaostala utakmica trebala se igrati 6. kolovoza, ali je utakmica odgođena zbog tadašnjih europskih obaveza ovih klubova. Hrvatski nogometni savez u ponedjeljak je delegirao suce za nadolazeću utakmicu. Glavni sudac bit će Ante Čulina, a pomoćnici Bojan Zobenica i Dario Kolarević te četvrti sudac Toni Dadić.

Fran Jović upravljat će VAR-om, a asistent će mu biti Vedran Đurak.

Čulina će tako prvi put ove sezone voditi glavnu riječ na utakmici Hajduka. Osijeku je već sudio dvije utakmice, jednom u pobjedi protiv Gorice u petom kolu i u porazu od Slaven Belupa u 10. kolu. Prošle je sezone zaiskrilo na utakmici Hajduka i Istre 1961 kada je Čulina sudio faul koji se nije svidio igračima 'bilih', a Marko Livaja čak mu se unio u lice.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Sudio je i 17. kolo između Hajduka i Slaven Belupa. Utakmica je završila 2-2, a suđenje se nije svidjelo tada privremenom treneru Hajduka, Mislavu Karoglanu.

- Mislim da se sudac izgubio, a da u jednom takvom tendencioznom suđenju, a ne tražim alibi za primljene golove, ovo malo podsjeća na Jugoslaviju u ono vrijeme - tada je govorio Karoglan i dobio 5000 kuna kazne, a šef sudačke komisije Bruno Marić zbog odgovora Mariću u TV emisiji na MAXSportu 7000 kuna:

- Gospodin Karoglan je '82. godište, on nema pojma kako se sudilo u Jugoslaviji. To samo govori o njemu. Nije mu bilo suđenje kao u bivšoj Jugoslaviji kad je taj isti sudac donio pogrešnu odluku u njegovu korist protiv Varaždina. To je licemjerstvo, huškanje, populističke izjave u kojima traži alibi za svoj neuspjeh - rekao je tada Marić.

Hajduk će utakmicu dočekati na drugom mjestu s istim brojem bodova (27) kao i vodeća Rijeka. Osijek je peti s 21 bodom.