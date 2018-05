Ante Delija brutalno izrazbijao Prasela i vratio se pobjedom!

Najbolji hrvatski MMA teškaš Ante "Walking Trouble" Delija (15-3-0) uspješno je odradio povratničku borbu! U dalekom Japanu u sklopu Rizina 10 pobijedio je do sada neporaženog Brazilca Ricarda Prasela (9-1-0). Teške, teške udarce primio je brazilski borac u ovoj borbi, ali čudesno čeličnom bradom izdržao je sve nalete 27-godišnjeg Dubrovčanina. Delija je na kraju slavio jednoglasnom odlukom sudaca nakon potpuno dominacije sve tri runde.

Delija je od početka preuzeo inicijativu i stao u sredinu ringa. U dvorani u Fukuoki izašao je iznimno spreman i u dobroj formi, psihički vrlo pripremljen. Pripreme u dvorani legendarnog Mirka Filipovića odradile su svoje i Delija je pokazao iznimnu pripremljenost.

Nakon početnih ispitivanja snaga Delija je vezao jedan dobar "jedan-dva", zatim pogodio Prasela sjajnim aperkatom nakon čega je borba završila u parteru. Delija je pokazao veliku dominaciju i ground and poundom dominirao brazilskog protivnika. Prva runda otišla je na stranu našeg borca.

Prasel je u drugu ušao spinning back fistom nakon čega je skoro dobio nokaut. Nakon jednog Delijinog direkta, Prasel je išao na rušenje, a kako je preživio maljeve nakon toga to samo on zna. Teške, teške udarce zadavao je naš teškaš, ali Prasel je čudom uspio preživjeti u parteru do kraja runde. Dubrovčanin je uzeo i drugu rundu.

Dok je borba bila u stojci, Prasel se kretao unazad. I u trećoj rundi vrlo brzo je borbu preselio u parter, Delija se opet našao u dominantnoj poziciji, na vrhu. Ponovno je izdominirao Prasela i cijelu treću rundu zadavao teške udarce u parteru. Na kraju runde ga je skoro nokautirao koljenom, ali borba je došla do odluke sudaca. Delija je slavio jednoglasnom odlukom sudaca.

Dvije i pol godine nakon zadnje borbe, pod pokroviteljstvom Stipe Drviša, koji mu je stajao u ringu, i iz dvorane Mirka Filipovića, Delija se zaputio prema Japanu gdje je odradio povratničku borbu u Rizinu.

- Oporavak je bio dug, ali sad je sve u najboljem redu - rekao je Delija početkom godine nakon što je 2015. godine slomio potkoljenicu protiv današnjeg UFC borca Marcina Tybure.

- Pripreme za borbu s Preselom su prošle bez problema. Prvi dio priprema sam odradio u Dubrovniku, u Gladiatorovoj dvorani, a drugi dio u Zagrebu kod Cro Copa. Ponavljam, spreman sam i jedva čekam da borba počne - rekao je uoči borbe.

Upravo je za Ante Deliju Cro Cop rekao da je "sljedeća velika stvar", kada su ga upitali koga bi od boraca istaknuo. Cro Copov nasljednik na dobrom je putu da to i postane.