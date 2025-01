Ante Erceg: 'Da Rijeka igra u dresovima Dinama ili Hajduka, odmah bi rekao da će biti prvak'

Manje od godinu dana nakon što je napustio redove Istre 1961, vratio se u HNL Ante Erceg (35) i potpisao za Goricu. Već u prvoj utakmici protiv Varaždina zabio je gol (1-1) i pokazao kakva je klasa.

Rijetko istupa u medijima, ali kolege iz Regional Expressa uspjele su doći do 'zločestog dečka' HNL-a. A u petak se vraća na Aldo Drosinu, mjesto koje će uvijek biti u njegovom srcu.

- Jednom prilikom sam izjavio da slavim sve golove i da me nije briga tko je na drugoj strani, jer nogomet smatram igrom i zabavom. Tako se i odnosim prema nogometu, ali ako ikada u budućnosti zabijem gol Istri, neću slaviti jer imam posebnu emociju prema navijačima. Jednostavno, ne mogu se veseliti jer su me toliko voljeli kao što sam i ja njih - rekao je.

Gorica i Varaždin sastali se u 19. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

S Goricom će se boriti za ostanak, a takmac za to bit će mu i Istra za koju je igrao. S druge strane, za vrh se bore Rijeka, Hajduk i Dinamo.

- Što se tiče prvaka, jako je teško to procijeniti u ovom trenutku. Rijeka mi igra najbolji nogomet i, po meni, trenutno je u najboljoj formi. No, mislim da neće izdržati do kraja. Velika borba vodit će se između Hajduka i Dinama, ali samo zbog veličine tih klubova. Da Rijeka igra u Dinamovim ili Hajdukovim dresovima, odmah bih vam rekao da će Rijeka biti prvak. No, ovako mislim da će netko od ove dvojice uzeti naslov - zaključio je.

Utakmica 20. kola elitnog ranga hrvatskog nogometa između Istre 1961 i Gorice na rasporedu je u petak, 31. siječnja, s početkom u 17 sati na stadionu Aldo Drosina u Puli.