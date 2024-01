Antolić: Ako Hajduk i osvoji naslov, svi će se napiti i ujutro shvatiti da su 152. klub Europe

Krešimir Antolić je u ožujku prošle godine napustio Dinamo nakon deset godina. Obavljao je razne funkcije, od povjerenika za sigurnost pa do člana uprave, što mu je bio i posljednji posao.

Pokretanje videa ... Dinamo Loksa | Video: 24sata

Otišao je nakon što se mjesecima prepirao s bjeguncem od hrvatskog pravosuđa Zdravkom Mamićem koji je opet htio vratiti vlast u klubu. Na koncu je odlučio otići 'kako ne bi bio teret klubu na ulasku u novo razdoblje'.

Antolić se povukao iz javnosti, ali itekako je upućen u sve što se događa na Maksimiru. Dao je veliki intervju za RTL gdje je razgovarao o aktualnim zbivanjima. Za početak, treba li legendarni Zvonimir Boban preuzeti neku od funkcija u klubu?

- Osoba poput Zvonimira Bobana je neophodna Dinamu u ovom trenutku. Zašto? Zbog njegovog iskustva u europskom i svjetskom nogometu, na kraju krajeva u Milanu, zbog njegove karizme i inteligencije, mislim da bi on jednostavno pogasio svu negativnu koja se stvorila u i oko kluba. I mislim da bi Dinamo na određeni način dobio jedan pozitivan poticaj za dalje. Na žalost, moja procjena je da on sebe ne vidi u ovom trenutku uopće u Dinamu.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Modri su u velikoj krizi. Dokazuju to jako loše igre, ali i katastrofalna politika aktualnog vodstva koja nije uspjela ojačati klub u zimskom prijelaznom roku. Posebice je javnost zabavljala predstava oko propalog transfera Josipa Brekala. Dinamo je trebao samo potvrditi posudbu, ali to nisu napravili. Pobjeda protiv Istre (1-0) nakratko je primirila strasti oko kluba, no svi su svjesni da će igrači morati puno bolje od ovoga što trenutno prikazuju.

'Hajduk u Ligi prvaka? Pa šanse su nikakve'

- Još uvijek klub nije u provaliji, ali ide prema provaliji. Znači jednostavno ljudi koji vode klub smatram da, kad su izgubili od Lokomotive, trebali su zatvoriti u Plavi salon, naručiti hranu i piće, i ako treba do jutra analizirati, promišljati, stavljati stvari na papir, gledati što napravit. Jer nije uvijek rješenje niti ad hoc smjena trenera. Mamić je smijenio 33 trenera otkad je bio u klubu. Nije to uvijek rješenje, treba nekada stati iza trenera, nekada treba trenera odmah smijeniti, nekad u poluvremenu.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Zašto je prvo stao iza Zdravka Mamića pa promijenio mišljenje?

- Očekivao sam od njega da će prihvatiti realnost trenutka, odnosno realnost što se dogodilo? Znači da ne može on iz 600 kilometara udaljenog mjesta upravljati klubom kao što je upravljao kada je bio formalno za njega odgovoran. Zdravko je sve, samo nije glup. Prema tome, trebao je to prepoznati. Onda je došla pravomoćna presuda.

Hajduk, Rijeka i Dinamo ove sezone će voditi veliku bitku za naslov prvaka. Splićani jašu na valu euforije koja je zahvatila klub, a nju su prouzročili odlični rezultati, ali i dolasci Ivana Perišića i Josipa Brekala. Jako dugo klub nije imao tako kvalitetan i širok roster. Bez obzira na sve, Antolić smatra da će Dinamo, ako se stabilizira, opet osvojiti naslov.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Hajduk već dugo nije konkurent Dinamu, Dinamo je planeta za sebe u hrvatskom nogometu, Hajduk je s novim menadžmentom, ajmo reći s postojećim predsjednikom, napravio određene iskorake, jer Jakobušić je složio klub, ali ako Dinamo bude samo normalan, i dalje ima najkvalitetniji igrački i bez problema će biti prvi.

Što ako Hajduk bude prvak?

- To će doprinijeti tome da Jakobušić dobije novi mandat, da se Dalmacija napije i to dobro proslavi, da se zapale tisuće baklji. A kad se ujutro probude, oni su 152. klub Europe i mogućnost da igraju Ligu prvaka im je gotovo pa nikakva. Prema tome jednostavno ne vidim čemu takvo veličanje te strategije, jer ja kažem ponovno mislim da je ta strategija vrlo kratkoročna.