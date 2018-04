Antolić: Previše je 11 poraza, trener je na kraju morao platiti

Domaći poraz (1:0) od Zaglebiea, čak treći u posljednja četiri prvenstvena dvoboja, presudio je hrvatskom treneru kojeg je sada na klupi poljskog velikana zamijenio njegov dosadašnji pomoćnik Dean Klafurić. Tijekom dana nismo uspjeli doći do izjava bivšeg, pa ni sadašnjeg stratega Legije, no javio nam se Domagoj Antolić.

- Šteta, stvarno mi je teško opisati što nam se događa. Evo, odigrali smo dobru utakmicu, bili puno bolji od Zaglebiea, ali promašivali nemoguće, pa na kraju i izgubili. Žao mi je zbog ove situacije, logično da sada i atmosfera u momčadi nije najbolja, a na kraju je za sve morao platiti trener. Nažalost, ovo nam je već 11. prvenstveni poraz ove sezone, to je ipak previše - javio se iz Varšave Domagoj Antolić, pa nastavio:

- Realno, u nekim drugim ligama s 11 poraza u prvenstvu ne bismo mogli biti ni blizu vrha, a mi smo i dalje samo bod iza vodeće momčadi lige. To samo pokazuje koliko je poljska Ekstraklasa izjednačena, baš nigdje ne možete unaprijed računati na bodove. Bili smo svjesni kako su prije nas domaće poraze upisali Lech Poznan i Jagiellonia, naši najveći rivali za naslov, pa baš bili dodatno motivirani protiv Zaglebiea, ali lopta nije htjela u gol.

Jeste li razgovarali s Jozakom ?

- Da, došao je danas prije treninga u svlačionicu, oprostio se sa svima, poželio nam sreću u nastavku prvenstva. Kao što smo i mi njemu u nastavku karijere. Nažalost, to je nogomet, a kada nema rezultata, uvijek je prvi na meti trener. Ovo nam je treći poraz u zadnja četiri prvenstvena dvoboja, to stvarno nije ugodno. No, vjerujem da smo najbolji u Poljskoj, pa da i dalje možemo dohvatiti dvostruku krunu.

Na klupi Legije sada je jedan drugi Hrvat - Dean Klafurić .

- Ma mi se jako dobro poznajemo, on je u eri Zorana Mamića bio i pomoćni trener Dinama. Sigurno Klafurić ima kvalitete i znanja, te možemo podići momčad, vjerujem da će u tome i uspjeti. Kažem, najbolji smo u Poljskoj, igramo dobro, ali jednostavno nemamo dobrih rezultata. A pred nama su važne utakmice, već za dva dana stiže uzvratni dvoboj polufinala Kupa s Gornikom. Tu stvarno moramo biti pravi, pa se mirno plasirati u finale. Naši ciljevi i dalje su jasni, to je dvostruka kruna.

Poljski mediji navode kako je Jozaku , uz niz slabijih rezultata, presudio i sukob s Michalom Kucharczykom , jednim od lidera svlačionice kojeg je nedavno potjerao u drugu momčad...

- Iskreno, ne znam što pišu poljski mediji, ne čitam ih, niti razumijem čitati poljski jezik. Imali smo danas sastanak i s predsjednikom kluba, on nam je priopćio kako su Jozaku presudili isključivo posljednji rezultati, pa vjerujem da je to i jedini razlog njegovog odlaska s klupe Legije.



Može li ovako uzdrmana Legia do naslova?

- Moramo. Ovakav klub to zaslužuje, kao i naši navijači. Svi skupa moramo podići glave, daleko od toga da je nešto već izgubljeno. I dalje smo u polufinalu Kupa s aktivnim rezultatom (1:1 iz prve utakmice, nap. a.) uoči domaćem uzvrata s Gornikom, dok za vodećim Lechom zaostajemo tek jedan bod. I tu je sve otvoreno, samo si doista nismo smjeli dopustiti ovoliko kikseva - završio Antolić.