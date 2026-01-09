Antolić opleo po upravi Dinama: Bennaceru daju 125.000 eura i čekaju ga, a Stojković je 'divlji'?

Situacija oko Luke Stojkovića i Dinama počela je sve više dizati prašinu. Ne dobiva minute koje očekuje, a trebao je biti nositelj igre "modrih", pogotovo nakon odlaska Martina Baturine. Insajderi pišu kako je Dinamo prihvatio ponudu za njega iz Saudijske Arabije, ali još se ništa konkretno ne događa. Situaciju oko Stojkovića komentirao je bivši član uprave Dinama Krešimir Antolić , koji je žestoko kritizirao sadašnje vodstvo Dinama na Facebooku.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

"Već neko vrijeme se u kakofoniji informacija, tako karakterističnoj za doba prijelaznog roka, piše o prodaji Luke Stojkovića. U UAE. Za 2,5 pa do 4 milijuna eura. Iako sve informacije u ovo vrijeme treba podijeliti s dva i oduzeti tri, iskustvo govori da gdje ima dima ima i vatre. Dakle, ako se to i dogodi, govorit ću u prilog dvije stvari: jedna je da je klupska blagajna u recesiji, a druga da igrači koje je ovdje zatekao Boban, ako su još k tome iz Lokomotive, imaju male šanse za ostati i dobiti ozbiljnu priliku i strpljenje. Prije će to biti rezervirano za npr. Villara i Ljubičića nego za Stojkovića pa i Mudražiju.

Stojković je u Dinamo došao u ljeto 2023., za cca 2 milijuna eura iz Lokomotive. Brzo se ozbiljno ozlijedio, zbog čega je preko 6 mjeseci bio izvan trenažnog procesa, i propustio 35 utakmica. Govorimo o igraču rođenom 2003., koji je dakle u vrijeme prijelaza u Dinamo imao 20 godina. Bennacera ćemo čekati da nakon ozljede uđe u natjecateljsku formu i za to plaćati 125 000 eura mjesečno, ali za igrača iz našeg dvorišta ćemo reći da je "divlji". Jer je dobio dva crvena kartona. Prvi neoprezno, drugi u treniranju strogoće suca. Uzgred rečeno, Stojković koji je zbog crvenih kartona u javnosti proglašen za nestabilnog, je zbog toga propustio 3 utakmica plus još 1 zbog akumuliranih žutih kartona. Kada govorimo o njegovom učinku u Dinamu, nastupio je u 57 utakmica, i isporučio 9 golova i 6 asistencija. Villar, plaćen 3 milijuna, navodni španjolski reprezentativac (navodni jer je nastupio za reprezentaciju jednom) je u Dinamo nastupio 15 puta, uz po jedan gol i asistenciju. Ljubičić je šesti po minutaži, a u 21 nastup je uspio dva puta zabiti i tri puta asistirati.

Ne idealiziram Stojkovića, ali on je po mnogim mišljenjima, nakon odlazaka Baturine i Sučića, trebao biti jedan oo idućih lukrativnih Dinamovih transfera. Bez daljnjega da je trebao dobiti povjerenje kakvo su dobili neki drugi igrači, jer je došao kao jedan od nekoliko najboljih mladih igrača u Hrvatskoj. Danas je 14. po minutaži, čita po novinama da je klub prihvatio ponudu iz pustinje za njega i da ga je predsjednik kluba proglasio "divljim igračem". Tako je napisano, demantirao nije nitko. A ako i je "divlji", nije li zadatak struke ukalupiti ga u momčad i pronaći mu najbolju poziciju? Iako, ne treba biti nogometni trener i stručnjak za prepoznati da je Luka Stojkovića jedini pravi ofenzivni igrač u Dinamovom rosteru. U kadru ima nekoliko profilno istih zadnjih veznih, ali osim možda Vidovića niti jedan osim Stojkovića nije "spieler".

Dinamo svoj proračun puni 75 % prihodima iz Europe - kroz prodaje igrača i nagrade iz UEFA natjecanja. Dokle god klub nije u privatnim rukama ili barem nema normalan stadion kao generator većih prihoda, to će biti tako. Sviđalo se to nama ili ne. Među 20 najvećih izlaznih transfera nema niti jednog stranca (osim deklarativno Olma i Eduarda), a četiri igrača su prošli Lokomotivin sustav (Pjaca, Majer, Šunjić, Ivanušec). Na tim transferima Dinamo je uprihodio preko 50 milijuna eura. Ako je i odnos Dinama i Lokomotive u prošlosti imao neke suspektne dijelove, ovaj dio priče je bio čist. Luka Stojković bi trebao biti nastavak tog niza i ne smije biti žrtva bilo kakvih odluka temeljenih na osobnom animozitetu čelnih ljudi dva kluba. Prodaja Stojkovića za 3 - 4 milijuna u Emirate bi samo bio nastavak "kontra smjera" u kojem Dinamo vozi zadnje dvije godine."