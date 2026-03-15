Antonelli: 'Ostvario sam san. Želio sam vratiti Italiju na vrh'

Mercedesov vozač Kimi Antonelli došao je do svoje prve pobjede u karijeri! 19-godišnji Talijan slavio je na Velikoj nagradi Kine i postao drugi najmlađi osvajač utrke u povijesti Formule 1. Na drugom mjestu završio je njegov momčadski kolega George Russell, a na trećem mjestu bio je Lewis Hamilton u Ferrariju.

Antonelli je u Šangaju imao vikend iz snova, najprije je na kvalifikacijama uoči utrke u subotu osvojio pole position i postao najmlađi vozač kojemu je to uspjelo. Nevjerojatnu formu nastavio je i u nedjeljnoj utrci, gdje iako mu je Lewis Hamilton uzeo vodstvo u prvom krugu, Talijan sjajno odvozio i na kraju slavio.

Ovo je povijesna pobjeda za Italiju, Antonelli je postao prvi Talijan nakon 20 godina koji se popeo na najvišu stepenicu nakon utrke. Kimi nije mogao sakriti emocije nakon pobjede.

- Nemam riječi, iskreno, zaplakat ću. Hvala momčadi što mi je pomogla ostvariti ovaj san. Stvarno sam želio vratiti Italiju na vrh i danas smo to učinili. Nije bio lak start, previše sam zatvorio unutarnju stranu i ostavio previše prostora Ferrariju. Ali uspjeli smo privesti utrku kraju - rekao je u intervju po završetku utrke i nastavio:

- Tek smo na početku, moramo nastaviti gurati. George je fantastičan vozač, jako dobar u svim aspektima, trebat će puno da ga pobijedim. Ali veselim se ostatku sezone. Uvijek se fokusiram utrku po utrku, pa ćemo na kraju godine vidjeti gdje ćemo završiti.