Otkazane dvije utrke Formule 1

Drama uoči Velike nagrade Kine. Vodstvo Formule 1 donijelo je odluku o otkazivaju dvije utrke Formule 1 na Bliskom istoku. Riječ je o Velikoj nagradi Bahreina koja je na rasporedu trebala biti od 10. do 12. travnja i utrci koja se vozi tjedan dana kasnije, Velika nagrada Saudijske Arabije.

- Premda je ovo bila teška odluka, nažalost je ispravna u ovom trenutku s obzirom na trenutačnu situaciju na Bliskom istoku. Želim iskoristiti ovu priliku da zahvalim FIA-i, kao i našim sjajnim promotorima na njihovoj podršci i potpunom razumijevanju, jer su se radovali što će nas ugostiti svojom uobičajenom energijom i strašću. Jedva čekamo vratiti se čim okolnosti to dopuste - izjavio je Stefano Domenicali, predsjednik i izvršni direktor Formule 1.

Zamjenskih utrka neće biti jer je organizacija utrke u tako kratkom roku vrlo zahtjevna. Nakon Kine, utrka za svjetskog prvaka seli u Japan (27.-29. ožujak). Vozači će tako nakon VN Japana imati pet tjedana pauze, sve do 1. svibnja kada kreću treninzi u sklopu Velike nagrade Miamija, a sama utrka je na rasporedu 3. svibnja.