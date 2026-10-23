Antonelli u prilici života: Može osvojiti naslov prvaka u Austinu i ispisati povijest Formule 1

Do kraja F1 sezone ostalo je još samo šest utrka, a nakon dvotjedne stanke, oktanski cirkus vraća se ovog vikenda u Austin gdje se vozi Velika nagrada SAD-a. Vodeći u pojedinačnom svjetskom poretku vozača je mladi Talijan Kimi Antonelli (20) kojeg bi ovog vikenda mogao osigurati prvu titulu svjetskog prvaka.

Vozač Mercedesa pred utrku u Austinu ima 340 bodova, čak 102 boda više od njegovog momčadskog kolege Georgea Russella koji ima 238 bodova. Aktualni svjetski prvak Britanac Lando Norris u McLarenu nalazi se na šestom mjestu s 201 bodom.

Foto: Caroline Chia

Međutim, iako je Antonelli blizu povijesnog naslova, da bi ga osigurao, mora se poklopiti nekoliko stvari. Talijan mora slaviti u nedjelju u Austinu (utrka počinje u 21 sat po hrvatskom vremenu), a njegov momčadski kolega Russell ne smije završiti na poziciji boljoj od devete. Osim Russella, ovisit će i o Ferrarijevom Lewisu Hamiltonu, sedmerostrukom svjetskom prvaku, koji mora završiti na petom mjestu ili slabije.

Mercedesov vozač ne zamara se kalkulacijama o osvajanju naslova, već uoči SAD-a ima vrlo jasnu poruku.

- Idem završiti posao kako treba, a o naslovu svjetskog prvaka razmišljat ću kada za to dođe vrijeme. Za to bi se drugima moralo dogoditi nešto katastrofalno, a za mene bi to značilo savršen vikend – što je malo vjerojatno - rekao je Antonelli.

Foto: Edgar Su

Ako osvoji, ispisat će povijest

Antonelli je već rušio rekorde ove sezone, prvu utrku osvojio je u Kini, a u Monzi je postao prvi Talijan nakon 60 godina koji je slavio na toj stazi. Ako osvoji naslov svjetskog prvaka, opet će ispisati novu stranicu povijesti oktanskog cirkusa i postati najmlađi vozač kojemu je to pošlo za rukom. Trenutačno tu poziciju drži legendarni Sebastian Vettel koji je postao prvak s 23 godine i 134 dana.

Italija nije imala svjetskog prvaka u Formuli 1n još od davne 1953. godine kada je ta titula otišla u ruke Alberta Ascarija, vozača Ferrarija. Uz Ascarija, još je samo jedan Talijan bio najbolji vozač svijeta, a riječ je o Giuseppeu Farini.

Mladi 20-godišnji Antonelli ako ne pobijedi u nedjelju, novu priliku ima već tjedan dana nakon kada je na rasporedu VN Meksika (1. studenog).