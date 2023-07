Anu Konjuh čeka nova pauza od tenisa, operirali joj ruku i nogu

Hrvatska tenisačica Ana Konjuh (25) nakon ispadanja u drugom kolu kvalifikacija Wimbledona prelomila je i otišla na novu operaciju ruke zbog bolova u zapešću.

"Život u posljednje vrijeme, još jedna objava o operaciji. Borim se s bolovima u zapešću već neko vrijeme i nakon konzultacija s liječničkim timom odlučila sam da je najbolji način da odem na operaciju za oporavak ligamenata", napisala je Dubrovkinja na društvenim mrežama i nastavila:

"Dok sam na rehabilitaciji izavdili su "hardver" od prošle ozljede gležnja. Sve je prošlo prema očekivanjima i nadam se da ću se vratiti što je prije moguće. Vrijeme je za još jedan povratak, nadam se i posljednji. Hvala na podršci."

Konjuh je prije šest godina igrala osminu finala u All England Clubu, bila 20. igračica svijeta, godinu ranije i četvrtfinale US Opena, no iduće godine počeli su problemi s ozljedama i pad do 1283. pozicije.

Nakon novog povratka, koji je počeo 2020., uspela se na 46. mjesto u veljači prošle godine, a na pauzu odlazi kao 156. na svijetu.