Obavijesti

Sport

Komentari 0
SLAVE POBJEDU

Argentinski mediji u deliriju: 'Bacili smo Engleze na koljena!'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Argentinski mediji u deliriju: 'Bacili smo Engleze na koljena!'
Foto: SAHIBA CHAWDHARY/REUTERS
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Argentina je srušila Englesku i ušla u finale, a tamo sanja povijesni uzastopni naslov svjetskog prvaka. Englezi su poveli golom Gordona, ali su Fernandez i Martinez okrenuli utakmicu

Admiral

Argentinski mediji očekivano su s oduševljenjem popratili veliki preokret svoje nogometne reprezentacije u završnici polufinalnog susreta na Svjetskom prvenstvu i 2-1 pobjedu protiv Engleske u Atlanti iako je do 85. minute u prednosti bila Engleska.

Jedan od vodećih dnevnih listova u Argentini La Nacion istaknuo je kako je "reprezentacija još jednom dotaknula srce Argentine eliminiravši Englesku i sanja novi povijesni naslov".

"U naelektriziranom dvoboju, oni su igrali i borili se za milijune ljudi te osigurali nezaboravnu pobjedu," piše La Nacion.

Drugi dnevni list Clarin navodi kako su se "albicelesti učvrstili u statusu najbolje momčadi u povijesti argentinskog sporta":

FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina
Foto: Dylan Martinez/REUTERS

"Čistim srcem Argentina je preokrenula utakmicu protiv Engleske," stoji u komentaru Clarina.

Sportski dnevnik Ole igrače je nazvao herojima, posebno naglasivši kako su ostvarili povijeni preokret još jednom legendarnom izvedbom, dok Perfil ističe kako je "Argentina bacila Englesku na koljena" te kako "zemlja u slavljeničkom raspoloženju nestrpljivo čeka nedjeljni finale protiv Španjolske".

Fans celebrate as they watch the screening of the semi-final game between England and Argentina of the 2026 FIFA World Cup on a screen in Kolkata
Foto: SAHIBA CHAWDHARY/REUTERS

Argentina će u nedjelju pokušati obraniti naslov svjetskog prvaka osvojen 2022. u Katru, a ukoliko joj to uspije postat će tek treća reprezentacija s dva uzastopna naslova, nakon Italije 1934. i 1938. te Brazila 1958. i 1962.

Argentina je dosada osvojila tri naslova svjetskog prvaka, 1978., 1986. i 2022., dok je Španjolska jednom bila prvak 2010.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: BiH stoper i bivši hajdukovac iz Partizana seli u Tursku, Ter Stegen u Ajax
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: BiH stoper i bivši hajdukovac iz Partizana seli u Tursku, Ter Stegen u Ajax

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo
SP 2026. Raspored i rezultati. Ostale su još dvije utakmice
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Ostale su još dvije utakmice

SP 2026. ulazi u posljednji vikend, a Hrvatska se oprostila u šesnaestini finala proširenog Mundijala s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
FOTO Vinicius prebolio debakl Brazila u zagrljaju bivše. Izdale ih fotografije s luksuzne jahte
PONOVNO SU SKUPA

FOTO Vinicius prebolio debakl Brazila u zagrljaju bivše. Izdale ih fotografije s luksuzne jahte

Glasine o pomirenju dobile su krila nakon što se na društvenim mrežama pojavila privatna fotografija para

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026