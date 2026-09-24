Arhitekti o novom Maksimiru: 'Nažalost, izgubljena je veza sa šumom. Kako će izvesti šilteve?'

Interesantan je, jako brutalistički, drukčiji, lovi se na tradiciju Vladimira Turine, autora postojećeg stadiona na Maksimiru, komentar je na novi Maksimir arhitekta Otta Barića mlađeg, čiji je otac bio poznati nogometni trener i izbornik.

Barić mlađi je autor stadiona u Dohi u Kataru, Dalmatia Towera kao najvišeg nebodera u Hrvatskoj te brojnih drugih poznatih projekata. I sam je sudjelovao u natječaju za novi maksimirski projekt.

- Jedino nisam siguran kako će u konačnici funkcionirati zbog četiri šupljine, tribine nisu spojene. Nisam siguran da bih sam odabrao takvo rješenje, dok je, po meni, izgubljena i veza s maksimirskom šumom. Ponovno ćemo imati visoku tribinu koja odvaja stadion od šume, kaže Barić za 24sata.

Dodaje kako se sam natjecao s potpuno drukčijim radom.

- Puno otvorenijim prema šumi, i sa jedinstvenom krovnom drvenom konstrukcijom. Bojim se, kad gledam komentare o odabranom radu, da je prilika propuštena, zaključuje Barić.

Pobjedničko rješenje novog stadiona komentirao je i arhitekt Janko Kralj.

- Na prvi dojam, dobar rad, i rad renomiranih internacionalnih arhitekata. Osobno, najbolji mi je rad Hrvoja Njirića - ne zbog lokalpatriotizma već zato što je u pitanju odmak od tipičnog, prije svega od zagrebačke četvrtaste arhitekture, kaže Kralj za 24sata.

- I pobjednički rad također nudi odmak, ali mene zanima kako misle tehnički izvesti te tanke prepoznatljive "šilteve" nad tribinama. Također, baš je i jedan moj kolega komentirao da bi mu potencijalna mana mogle biti bočne tribine na kojima nema spoja, pa bi moglo biti i dosta vjetra. Ali to ne možemo sa sigurnošću tvrditi, vidjet ćemo, napominje Kralj.

Kako dodaje, natječaj je za svaku pohvalu, i način na koji gradska vlast vodi urbanizam.

- Za svaku je pohvalu provedba natječaja, njegova realizacija, za što su po mom mišljenju odgovorni gradska vlast i Društvo arhitekata Zagreba. Jako se dobro s tim nose, zaključuje Kralj