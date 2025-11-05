FOTO Janica prvi put u javnosti s novim partnerom. Evo tko je on

Janica Kostelić (43) zamijenila je skijaške staze tišinom obiteljskog doma. Rijetko se pojavljuje u javnosti i uživa u roditeljstvu. Na premijeri filma "Freedom" došla je s partnerom Ivicom
Nakon što je pokorila skijaški svijet i ispisala povijest kao jedna od najvećih sportašica svih vremena, Janica Kostelić je sa samo 25 godina rekla "dosta", a danas rado prati bratove pothvate.
| Foto: Marko Seper Pixsell
Nakon što je pokorila skijaški svijet i ispisala povijest kao jedna od najvećih sportašica svih vremena, Janica Kostelić je sa samo 25 godina rekla "dosta", a danas rado prati bratove pothvate. |
Foto: Marko Seper Pixsell
Nakon što je pokorila skijaški svijet i ispisala povijest kao jedna od najvećih sportašica svih vremena, Janica Kostelić je sa samo 25 godina rekla "dosta", a danas rado prati bratove pothvate.
| Foto: Marko Seper Pixsell
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Pojavila se tako u ponedjeljak u zagrebačkom kinu Kaptol Boutique Cinema s partnerom Ivicom.
| Foto: Marko Seper Pixsell
Uživali su u premijeri filma Ivice Kostelića "Freedom" o njegovoj skijaškoj avanturi.
| Foto: Marko Seper Pixsell
Njezina odluka da 19. travnja 2007., na vrhuncu slave, završi karijeru, šokirala je naciju, ali je označila početak novog, samozatajnog poglavlja.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Godinama kasnije, život četverostruke olimpijske pobjednice i dalje intrigira javnost, no ona ga vješto čuva daleko od reflektora, posvećena ulogama koje su joj danas najvažnije, ulozi majke i partnerice.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Odluka o prekidu karijere nije bila ishitrena. Iako je imala samo 25 godina, Janica je iza sebe imala godine spartanskih treninga, nevjerojatnih pobjeda, ali i bolnih ozljeda koje su ostavile traga.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Operacije slijepog crijeva, štitnjače i koljena bile su samo dio cijene koju je platila za uspjeh.
| Foto: Robert Anic/Vecernji list
"Nije došlo do zasićenja skijanjem, nego su glavni razlog mog oproštaja brojne ozljede", izjavila je tada, dodavši kako se boji težih posljedica.
| Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
U jednom je intervjuu slikovito opisala olakšanje koje je osjetila: "Lijepo je kada se ujutro probudiš i pomisliš: 'Danas ne moram ništa, mogu raditi samo ono što želim'. Ali nisam stroj... Pauza će mi dobro doći, sretna sam, uživam u životu."
| Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Taj "normalan život" za kojim je čeznula postao je njezina stvarnost. Nakon kratkog izleta u poduzetničke vode s kozmetičkim salonom u Rijeci i obnašanja dužnosti državne tajnice Središnjeg državnog ureda za sport, Janica se potpuno povukla, posvetivši se miru i obitelji.
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL / ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Jurica Galoic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Jurica Galoic/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Patrik Macek/PIXSELL / ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Najveću sreću pronašla je u majčinstvu. Obje trudnoće uspjela je sačuvati od očiju javnosti, dijeleći vijesti samo s najbližim krugom ljudi. Na simboličan datum, 1. siječnja 2019., rodila je sina Oskara.
| Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL
U rujnu 2023. godine, obitelj je postala bogatija za još jednog člana, a sretnu vijest tada je potvrdio njezin brat Ivica Kostelić.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
"Obitelj je temelj svega", izjavila je jednom prilikom za Gloriju, a tu filozofiju danas živi punim plućima.
| Foto: Sanjin Strukic/Pixsell
Iako rijetko govori o majčinstvu, poznato je da je sin Oskar, u skladu s obiteljskom tradicijom, već zavolio snijeg. "Vodim ga na skijanje, na mjesto gdje nas nitko neće prepoznati. Oskar obožava snijeg, već skija i vozi snowboard, to mu je najdraža zabava", otkrila je Janica.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Njezin brat Ivica (njegova djeca na fotografiji) potvrdio je koliko uživa u novoj ulozi: "Drago mi je da uživa sad ponovno u majčinstvu. Lijepo je to vidjeti da je ta obitelj zajedno, da su djeca zajedno i da napreduju."
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL/
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Janica je oduvijek bila iznimno tajanstvena kada je riječ o ljubavnom životu. Otvorenije je govorila jedino o četverogodišnjoj vezi s roniocem Borisom Ivančićem, zbog kojeg se preselila u Rijeku.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Njihova veza završila je 2009., a nakon toga mediji su je kratko povezivali sa Švicarcem Danielom Haimerlom.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Ipak, nakon dugo godina samozatajnosti, nedavno je iznenadila javnost pojavljivanjem u Veloj Luci u društvu partnera Ivice.
| Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Par je snimljen nakon manifestacije "Trag u beskraju", posvećene Oliveru Dragojeviću, gdje je njezin partner, također ronilac, sudjelovao u ekološkoj akciji čišćenja podmorja.
| Foto: Dusko Marusic/PIXSELL
To je bila njihova prva zajednička fotografija u javnosti, a izvori bliski paru navode kako je upravo on otac njezinog drugog djeteta. Janica je nosila prsten, a nije poznato je li riječ o zaručničkom.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL
Ovo rijetko pojavljivanje potvrdilo je ono što je Janici najvažnije, ljubav prema obitelji, prirodi i mirnom životu, daleko od pompe i medijske pažnje.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Iako je "bijeli cirkus" zamijenila tišinom obiteljskog doma, Janica Kostelić ostaje sportska ikona i nacionalni ponos.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Njezina priča o uspjehu, odricanju i potrazi za osobnom srećom inspirira i danas, dokazujući da najveće pobjede ponekad nisu one na snježnim stazama, već one ostvarene u vlastitom srcu.
| Foto: Borna Filic/PIXSELL
Foto Patrik Macek/PIXSELL / ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto matija habljak/vecernji list
Svojim životom, kako je to jednom opisao njezin brat Ivica, pokazala je da je, baš kao i na stazi, uspjela pobijediti sustav i pronaći vlastiti put.
| Foto: Goran Kovacic/Vecernji list
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL
Foto Petar Glebov/PIXSELL
Foto STR-3691