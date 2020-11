Arijan Ademi i Joško Gvardiol će u četvrtak igrati pod blokadom?

Kapetana Dinama muči natkoljenica, osjetio ju je prije utakmice s Istrom u nedjelju, Gvardiolu se upalio živac stopala, on je desetak minuta prije kraja izašao iz igre protiv Puljana prije dva dana

<p><strong>Arijan Ademi</strong> trebao je <strong>Dinamo </strong>predvoditi kao kapetan protiv Istre 1961, ali je uoči samog početka utakmice osjetio natkoljenicu. Imao je bolove i zbog toga je propustio ovaj susret. Ipak, Ademi je otišao u Makedoniju, priključio se svojoj reprezentaciji koja u četvrtak igra u Gruziji odlučujuću utakmicu u borbi za <strong>Europsko prvenstvo.</strong> Arijan je bitna karika za Makedonce, ozlijeđen je, osjeća natkoljenicu, ali ako ikako bude mogao, zaigrat će u toj utakmici. O tome će odlučiti izbornik Igor Angelovski, postoji mogućnost da Ademi zaigra pod blokadom. Mnoge je utakmice za Dinamo odigrao pod blokadom, to mu nije nikakva novost, često je znao stisnuti zube.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Alen Peternac nakon pobjede protiv Istre</strong></p><p><strong>Joško Gvardiol</strong> je protiv Puljana odigrao 80 minuta, upalio mu se živac stopala. Govorkalo se kako neće otići u mladu reprezentaciju, ali je Igor Bišćan zamolio Dinamo da ga ipak pusti. Hrvatska U-21 u četvrtak protiv Škotske igra odlučujuću utakmicu u borbi za Euro.</p><p>S pobjedom su naši mladi praktički na Euru. Gvardiol je Bišćanu strašno važna karika. Lako je moguće da i Joško zaigra s blokadom u ovoj utakmici.</p><p>Bruno Petković i Dominik Livaković trebali bi biti na treningu Dinama u srijedu, Petar Stojanović i Luka Ivanušec od četvrtka ili petka. Trener <strong>Zoran Mamić</strong> još je u izolaciji zbog korona virusa, ali i on bi se za tri-četiri dana trebao vratiti i opet voditi treninge. Ivanušec nije otišao u mladu reprezentaciju, Stojanović u Sloveniju, a Petković i Livaković propustit će sigurno utakmice s Turskom i Švedskom. </p><p>S Portugalom se igra u utorak, možda još postoji mogućnost da se netko do njih dvojice ili obojica priključe, ali treba imati na umu kako su obojica već sedam-osam dana bez treninga. Tako da bi mogli i ostati u Maksimiru trenirati.</p><p>Dino Perić je izašao protiv Wolfsbergera nakon 15 minuta. On ima rupturu zadnje lože. Mišić bi trebao biti dobro kroz sedam do deset dana. Propustio je utakmicu protiv Istre, ali gotovo sigurno će biti spreman za Osijek, Wolfsberger, Hajduk. Kao uostalom i Livaković, Petković, Ivanušec, Stojanović...</p><p>Nitko od igrača Dinama koji su otišli igrati za reprezentacije zasad nije bio pozitivan na testiranjima na korona virus. Nadaju se u Maksimiru da će tako i ostati, kako će se svi vratiti zdravi i spremni za tri velika sraza u osam dana.</p>