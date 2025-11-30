Obavijesti

PREMIER LIGA

Arsenal i Chelsea podijelili su bodove, Liverpool stao na kraj očajnom nizu, slavio i Brighton

Piše HINA,
Foto: David Klein/REUTERS

Chelsea i Arsenal remizirali 1-1, a "Topnici" ostaju na vrhu! Chelsea skočio na treće mjesto, unatoč crvenom kartonu Caiceda. Liverpool prekinuo crni niz pobjedom nad West Hamom 2-0. Drama na vrhu tablice

 U derbiju 13. kola engleskog nogometnog prvenstva Chelsea i Arsenal su odigrali 1-1. "Topnici" su i dalje prvi, dok su "Bluesi" napredovali na treće mjesto. Prvu veliku priliku imao je domaćin u 17. minuti, kada je Estevao sa desetak metara pucao visoko preko gola. Mladi 18-godišnji Brazilac je dvije minute kasnije još jednom bio neprecizan, ovoga puta pucao je s ruba kaznenog prostora.

U trenucima dominacije domaćin je u 38. minuti ostao s igračem manje. Moises Caicedo je oštro startao na gležanj Mikela Merina zaradivši prvotno žuti karton. Međutim, Anthony Taylor je nakon pregleda video snimke isključio ekvadorskog veznjaka.

Chelsea je s igračem manje poveo u 48. minuti. Reece James je ubacio iz kornera, a Trevoh Chalobah glavom pogodio za 1-0. Arsenal je uspio izjednačiti u 59. minuti golom Merina.

Premier League - Chelsea v Arsenal
Foto: David Klein/REUTERS

U ranije odigranom susretu Liverpool je prekinuo seriju očajnih rezultata gostujućom pobjedom protiv West Hama sa 2-0.

Aktualni engleski prvak je dočekao utakmicu s tri uzastopna poraza, šest u sedam ligaških utakmica i devet u 12 utakmica u svim natjecanjima. Novi poraz sasvim sigurno bi značio i zbogom menadžeru Arneu Slotu.

Liverpool se mučio i protiv "Čekićara", a pobjedu je osigurao u posljednjih pola sata. "Redsi" su poveli u 60. minuti golom Alexandera Isaka, njegovom prvom golu u Premier ligi za Liverpool nakon što je stigao na Anfield u transferu vrijednom 145 milijuna eura.

Domaćin je od 84. minute igrao bez isključenog Lucasa Paquete, koji je sakupio dva žuta kartona u razmaku od 30-tak sekundi, pri čemu je drugi dobio zbog prigovora. Liverpool je pobjedu potvrdio u drugoj minuti nadoknade golom Codyja Gakpa. Liverpool je trenutačno osmi.

Brighton je gostujućom 2-0 pobjedom protiv Nottingham Foresta napredovao na peto mjesto. Strijelci su bili Maxim De Cuyper (45+1) i Stefanos Tzimas (88).

U prvom nedjeljnom susretu Manchester United je na gostovanju nakon preokreta sa 2-1 svladao Crystal Palace.Domaćin je poveo u 36. minuti nakon što je Jean-Philippe Mateta, na kojem je napravljen prekršaj, bio precizan s bijele točke. ManU je izjednačio u 54. minuti golom Zirkzeeja, a Mount u 63. minuti zabija za 2-1 i za pobjedu.

Arsenal vodi sa 30 bodova, Manchester City je drugi sa 25 bodova, a zatim slijede Chelsea i Aston Villa sa po 24 boda.

OSTALO

