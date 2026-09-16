Arsenal ima čudo od djeteta! Zabio je dva gola Ipswichu, a Arteti zadao dodatne glavobolje

Max Dowman (16) iskoristio je priliku koju mu je Mikel Arteta pružio u Liga kupu i bio jedan od ključnih igrača Arsenala u pobjedi protiv Ipswicha (4-2) u utorak. Šesnaestogodišnjak je postigao dva pogotka, po jedan u svakom poluvremenu, a londonski je sastav izborio plasman u četvrto kolo natjecanja.

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Arteta je uoči utakmice poručio da Dowman ove sezone mora izboriti svoje minute, a mladi je nogometaš na terenu odgovorio na najbolji mogući način. Bio mu je to prvi nastup u novoj sezoni, nakon što je prethodno nekoliko puta ostao na klupi bez ulaska u igru.

Prvi pogodak stigao je već u sedmoj minuti. Dowman je osvojio loptu, krenuo prema obrani Ipswicha, kombinirao s Eberechijem Ezeom, a zatim driblingom izbacio braniča i mirno završio akciju. Drugi je zabio ubrzo nakon početka nastavka, kada je ponovno pokazao sigurnost u završnici.

The Max Dowman show 💫



Enjoy all of the goals as @Arsenal cruise into Round Four 🏆#EFL | #CarabaoCup pic.twitter.com/Gfdtgjsf1W — Carabao Cup (@Carabao_Cup) September 15, 2026

Arsenal je na Portman Roadu nastupio s čak devet promjena u odnosu na momčad koja je prethodno svladala Sunderland. Uz Dowmana, priliku su dobili i drugi igrači iz šire rotacije, a među strijelce su se upisali još Noni Madueke i Mikel Merino.

Za Dowmana je ovo bio prvi nastup u sezoni od prve minute, a s dva pogotka stigao je do svog prvog seniorskog dvostrukog strijelca. Time je postao tek drugi 16-godišnjak koji je zabio dva gola u jednoj utakmici za engleski klub iz Premier lige, nakon Waynea Rooneyja 2002. godine.

Foto: Hannah McKay

Dowman je u ožujku 2026. godine ispisao povijest Premier lige. U utakmici protiv Evertona zabio je u 97. minuti za konačnih 2-0 i sa 16 godina i 73 dana postao najmlađi strijelac u povijesti natjecanja, srušivši rekord Jamesa Vaughana koji je držao još od 2005. godine.

Foto: Hannah McKay

Arsenal je prošle sezone stigao do finala Liga kupa, a Arteta je i ove godine odlučio ozbiljno pristupiti natjecanju. Širok kadar omogućuje mu odmaranje dijela standardnih prvotimaca, dok utakmice poput ove istodobno pružaju priliku mladim igračima za skupljanje minuta na seniorskoj razini.

Foto: Hannah McKay

Dowman je protiv Ipswicha upravo takvu priliku pretvorio u konkretnu predstavu, a njegov će učinak dodatno povećati zanimanje za njegovu ulogu u nastavku sezone. Arteta je pritom već naglasio da će razvoj 16-godišnjaka biti potrebno pažljivo pratiti i dozirati mu opterećenje.