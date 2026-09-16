Čudo od djeteta Max Dowman (16) briljirao je za Arsenal; zabio je dva gola u pobjedi protiv Ipswicha i pokazao kako može igrati odlično na najvišoj razini
Arsenal ima čudo od djeteta! Zabio je dva gola Ipswichu, a Arteti zadao dodatne glavobolje
Max Dowman (16) iskoristio je priliku koju mu je Mikel Arteta pružio u Liga kupu i bio jedan od ključnih igrača Arsenala u pobjedi protiv Ipswicha (4-2) u utorak. Šesnaestogodišnjak je postigao dva pogotka, po jedan u svakom poluvremenu, a londonski je sastav izborio plasman u četvrto kolo natjecanja.
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Arteta je uoči utakmice poručio da Dowman ove sezone mora izboriti svoje minute, a mladi je nogometaš na terenu odgovorio na najbolji mogući način. Bio mu je to prvi nastup u novoj sezoni, nakon što je prethodno nekoliko puta ostao na klupi bez ulaska u igru.
Prvi pogodak stigao je već u sedmoj minuti. Dowman je osvojio loptu, krenuo prema obrani Ipswicha, kombinirao s Eberechijem Ezeom, a zatim driblingom izbacio braniča i mirno završio akciju. Drugi je zabio ubrzo nakon početka nastavka, kada je ponovno pokazao sigurnost u završnici.
The Max Dowman show 💫— Carabao Cup (@Carabao_Cup) September 15, 2026
Enjoy all of the goals as @Arsenal cruise into Round Four 🏆#EFL | #CarabaoCup pic.twitter.com/Gfdtgjsf1W
Arsenal je na Portman Roadu nastupio s čak devet promjena u odnosu na momčad koja je prethodno svladala Sunderland. Uz Dowmana, priliku su dobili i drugi igrači iz šire rotacije, a među strijelce su se upisali još Noni Madueke i Mikel Merino.
Za Dowmana je ovo bio prvi nastup u sezoni od prve minute, a s dva pogotka stigao je do svog prvog seniorskog dvostrukog strijelca. Time je postao tek drugi 16-godišnjak koji je zabio dva gola u jednoj utakmici za engleski klub iz Premier lige, nakon Waynea Rooneyja 2002. godine.
Dowman je u ožujku 2026. godine ispisao povijest Premier lige. U utakmici protiv Evertona zabio je u 97. minuti za konačnih 2-0 i sa 16 godina i 73 dana postao najmlađi strijelac u povijesti natjecanja, srušivši rekord Jamesa Vaughana koji je držao još od 2005. godine.
Arsenal je prošle sezone stigao do finala Liga kupa, a Arteta je i ove godine odlučio ozbiljno pristupiti natjecanju. Širok kadar omogućuje mu odmaranje dijela standardnih prvotimaca, dok utakmice poput ove istodobno pružaju priliku mladim igračima za skupljanje minuta na seniorskoj razini.
Dowman je protiv Ipswicha upravo takvu priliku pretvorio u konkretnu predstavu, a njegov će učinak dodatno povećati zanimanje za njegovu ulogu u nastavku sezone. Arteta je pritom već naglasio da će razvoj 16-godišnjaka biti potrebno pažljivo pratiti i dozirati mu opterećenje.
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