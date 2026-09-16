Argentinski košarkaš mijenjao je vjeru zbog prelijepe Srpkinje, bili su uhićeni, sad imaju dijete

Luca Vildoza i Milica Vildoza (ex Tasić) zajedno su već više od tri godine, odnosno otkad je Vildoza igrao za Crvenu zvezdu u sezoni 2022/23. Argentinski košarkaš odlučio je promijeniti vjeru i prijeći na pravoslavlje
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MIlica Tasić je odbojkaška reprezentativka Srbije, a zadnje je igrala u Grčkoj. Posljednji klub bio joj je grčki ASP Thetis, a ranije je igrala za Crvenu zvezdu, Nevadu, Dinamo Bukurešt i Merinos.
| Foto: Instagram
MIlica Tasić je odbojkaška reprezentativka Srbije, a zadnje je igrala u Grčkoj. Posljednji klub bio joj je grčki ASP Thetis, a ranije je igrala za Crvenu zvezdu, Nevadu, Dinamo Bukurešt i Merinos. |
Foto: Instagram
MIlica Tasić je odbojkaška reprezentativka Srbije, a zadnje je igrala u Grčkoj. Posljednji klub bio joj je grčki ASP Thetis, a ranije je igrala za Crvenu zvezdu, Nevadu, Dinamo Bukurešt i Merinos.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Prošlog ljeta Vildoza i Tasić vjenčali su se u Beogradu i zato je Argentinac odlučio prijeći na pravoslavlje kako bi se vjenčao s Milicom po pravoslavnom obredu. On trenutačno igra u Partizanu, a donedavno je bio u Bologni.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Upoznali su se dok je igrao za Crvenu zvezdu u sezoni 2022/23. i od tada su zajedno. A zajedničke trenutke često dijele na društvenim meržama.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Smatraju je jednom od najljepših sportašica na svijetu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Par je u jednom navratu bio uhićen zbog fizičkog napada na medicinsko osoblje nakon što su ometali rad hitne pomoći. Nedugo potom pušteni su iz pritvora.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Dijete su dobili 2026. godine. U svibnju je na svijet došao sin Teo, a sretnu vijest podijelio je Vildoza. Tasić i Vildoza vjenčali su se 2025. godine u Beogradu, nakon što su ranije javno potvrdili svoju vezu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram