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FOTO: MILICA VILDOZA (EX TASIĆ)

Argentinski košarkaš mijenjao je vjeru zbog prelijepe Srpkinje, bili su uhićeni, sad imaju dijete

Luca Vildoza i Milica Vildoza (ex Tasić) zajedno su već više od tri godine, odnosno otkad je Vildoza igrao za Crvenu zvezdu u sezoni 2022/23. Argentinski košarkaš odlučio je promijeniti vjeru i prijeći na pravoslavlje
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Argentinski košarkaš mijenjao je vjeru zbog prelijepe Srpkinje, bili su uhićeni, sad imaju dijete
MIlica Tasić je odbojkaška reprezentativka Srbije, a zadnje je igrala u Grčkoj. Posljednji klub bio joj je grčki ASP Thetis, a ranije je igrala za Crvenu zvezdu, Nevadu, Dinamo Bukurešt i Merinos. | Foto: Instagram
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MIlica Tasić je odbojkaška reprezentativka Srbije, a zadnje je igrala u Grčkoj. Posljednji klub bio joj je grčki ASP Thetis, a ranije je igrala za Crvenu zvezdu, Nevadu, Dinamo Bukurešt i Merinos. | Foto: Instagram
Komentari 107

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