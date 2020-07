Arsenal poveo, a onda izgubio u triler-derbiju sjevernog Londona

<p>Nogometaši Tottenham Hotspura 2-1 (1-1) pobjedom protiv Arsenala u susretu 35. kola engleskog prvenstva preskočili su svog velikog sjevernolondonskog rivala na ljestvici.</p><p>Poveli su gosti sjajnim pogotkom <strong>Lacazettea</strong> u 16. minuti, on je snažnim udarcem s više od 20 metara pogodio sam gornji desni kut nemoćnog Llorisa. No, ta prednost nije dugo trajala, samo tri minute potom Son je iskoristio nesporazum Kolašinca i Davida Luiza, dokopao se lopte i potom rutinski svladao Martineza.</p><p>U drugom dijelu Aubameyang je imao odličnu šansu, no pogodio je stativu, a pobjedu Tottenhamu osigurao je stoper <strong>Alderweireld</strong> koji je u 81. minuti bio najviši u skoku pred vratima Arsenala nakon ubačaja iz kuta Sona.</p><p>Tottenham je sada osmi na ljestvici sa 52 boda, dva više od devetog Arsenala. </p><p>Ranije u nedjelju Wolverhampton je na domaćem terenu svladao Everton sa 3-0 (1-0) te se probio na šestu poziciju i četiri boda ga dijeli od mjesta koje bi ga odvelo u Ligu prvaka. Za "Wolvese" strijelci su bili Raul Jimenez (45+2-11m), Leander Dendoncker (46) i Diogo Jota (74). Everton je 11. sa 45 bodova.</p><p>Nogometaši Aston Ville 2-0 (1-0) domaćom pobjedom protiv Crystal Palacea zadržali su izglede za ostanak u prvoj engleskoj ligi. Za prvu pobjedu Ville nakon 10 utakmica, odnosno od 28. siječnja, najzaslužniji je egipatski napadač Trezeguet koji je postigao oba pogotka, prvog u četvrtoj minuti nadoknade prvog poluvremena, a drugog u 59. minuti. S ta tri boda Aston Villa je tri kola prije kraja stigla na 18. mjesto ljestvice sa 30 bodova, četiri manje od 16. West Ham Uniteda i 17. Watforda, koji drže posljednja dva mjesta koja osiguravaju ostanak. Crystal Palace je siguran 14. sa 42 boda.</p><p>Liverpool je sa 93 boda osigurao naslov prvaka, prvi nakon 30 godina, drugi Manchester City ima 21 bod manje.</p>