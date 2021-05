U susretu 36. kola engleske Premier lige nogometaši Arsenala slavili su s 1-0 na gostovanju kod gradskog suparnika Chelseaja.

Pogodak vrijedan tri boda na Stamford Bridgeu postigao je 20-godišnji Emilie Smith Rowe, kojemu je to drugi gol u posljednje dvije utakmice. Mrežu je zatresla i domaća momčad, ali je na intervenciju VAR-a pogodak Pulisica poništen zbog zaleđa.

Mateo Kovačić i dalje liječi ozljedu mišića zadnje lože te nije bio na raspolaganju Thomasu Tuchelu, koji je uoči dvoboja s Arsenalom najavio da bi hrvatski reprezentativac mogao konkurirati za sastav u finalu FA kupa u kojem će se Chelsea boriti za trofej protiv Leicestera u subotu, 15. svibnja.

Chelsea je ostao na 64 boda i drži četvrtu poziciju koja vodi u Ligu prvaka, dok je Arsenal s 55 bodova na osmoj poziciji te mu u posljednja dva kola predstoji borba za plasman u Europsku ligu s West Hamom (58), Liverpoolom (57), Tottenhamom (56) i Evertonom (55), s time da obje momčadi iz Liverpoola imaju dvije utakmice manje od "topnika".

PSG u finalu kupa, čeka se Monaco

Nogometaši PSG-a izborili su plasman u finale francuskog Kupa nakon što su u polufinalu boljim izvođenjem jedanaesteraca pobijedili Montpellier sa 6-5. Utakmica je završila 2-2, nakon što je PSG vodio 1-0 i 2-1.

Parižani su poveli u 10. minuti golom Kyliana Mbappea, izjednačio je Gaetan Laborde u 45. minuti. Mbappe je u 50. minuti doveo PSG u novo vodstvo, no sedam minuta prije kraja Andy Delort je zabio za 2-2.

Prilikom izvođenja jedanaesteraca odlučila je šesta serija u kojoj je Solomon Sambia prebacio vrata, a Moise Kean zabio za pobjedu PSG-a. Prije toga za PSG su zabili Di Maria, Drexler, Pardes, Marquinhos i Neymar, a za Montpellier Savanier, Delort, Mavididi, Ristić i Laborde.

U drugom polufinalu u četvrtak se sastaju Monaco našeg Nike Kovača i četvrtoligaš GFA Rumilly-Vallieres. Finale je na rasporedu 19. svibnja na Stade de Franceu.

PSG-u će to biti 19. finale, a do sada je u Kupu slavio rekordnih 13 puta. U slučaju da Monaco upiše pobjedu bit će do deseto finale za momčad iz Kneževine, a do sada je slavio pet puta.