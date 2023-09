Arsenal zabio četiri gola PSV-u, asist Rakitića u remiju Seville

Prvo kolo grupne faze Lige prvaka je iza nas. U skupini B Arsenal je lakoćom došao do domaćih bodova protiv PSV-a. Pobijedio je sastav iz Londona 4-0, a sve je bilo gotovo nakon 45 minuta. Tada je već bilo 3-0 za Arsenal nakon pogodaka Sake u 8., Trossarda u 20. te Gabriel Jesusa u 38. minuti. U nastavku je mrežu PSV-a još pogodio Odegaard.

Foto: DAVID KLEIN

U istoj skupini B Sevilla je na domaćem terenu remizirala protiv Lensa 1-1. Sevilla je povela već u devetoj minuti. Nakon kornera kojeg je izveo hrvatski nogometaš Ivan Rakitić sjajno je reagirao Lucas Ocampos, Argentinac je okrenut leđima naciljao suparničku mrežu. Lens je do kraja prvog dijela izjednačio, u 24. minuti Fulgini je raspalio iz slobodnog udarca i pogodio za 1-1. U nastavku se rezultat nije mijenjao, a Rakitić je kod Seville zamijenjen u 74. minuti.

Foto: MARCELO DEL POZO

Talijanski prvak Napoli pobijedio je u skupini C Bragu u gostima 2-1. Nakon samo 20-ak minuta igre Napoli je trebao imati prednosti od četiri-pet golova, a sam Victor Osimhen je morao zabiti barem tri. No, dva puta je domaćina spašavao okvir vrata, kao i nevjerojatni promašaji gostiju. Na odmor je Napoli ipak otišao uz prednost, u nadoknadi je za 1-0 pogodio Di Lorenzo. U završnici se dogodilo svašta na obje strane terena. Iako su morali imati miran put do tri boda Napoli je primio gol u 84. minuti, a strijelac za 1-1 je bio Bruma. No, četiri minute kasnije Napoli je ipak uzeo tri boda. Niakate je pogodio vlastitu mrežu. Ni tu nije bio kraj drame, ali je na samom kraju Napoli spasila vratnica od novog šoka.

Foto: MIGUEL VIDAL

U skupini C aktualni doprvak Inter se spasio poraza kod Real Sociedada te je u Španjolskoj odigrao 1-1. Već u četvrtoj minuti grubo je pogriješila milanska obrana što je iskoristio Brais Mendez za baskijsko veselje. Sve do 87. minute domaćin je vodio, ali je tada bod Interu donio Lautaro Martinez.