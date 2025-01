Arsenalovo najsnažnije oružje nije na terenu! Genijalni trener za prekide radio je i za Hrvatsku

Martin Odegaard, Declan Rice, Gabriel Martinelli... Sjajne igrače Arsenal ima u kadru. Ipak je riječ o momčadi koja je posljednje dvije sezone bila glavni izazivač Manchesteru Cityju za englesku krunu. Ova je londonska momčad suparnik Dinamu u sedmom kolu Lige prvaka (srijeda, 21 sat).

Mikel Arteta na svojem će raspolaganju imati sjajnu momčad, unatoč ozljedama napadača Bukaya Sake i Gabriela Jesusa. Međutim, Artenino najsnažnije oružje protiv Dinama neće biti na terenu!

Riječ je o Nicolasu Joveru (43), čovjeku koji nije stranac u hrvatskom nogometu. Naime, Hrvatski nogometni savez angažirao je Jovera uoči SP-a 2014. i Francuz je kao videoanalitičar pomagao tadašnjem izborniku Niki Kovaču. Nakon toga posvetio se klupskom nogometu, proveo je sedam godina (2009. - 2016.) u Montpellieru, a onda je preselio na Otok gdje je i danas.

Foto: Peter Cziborra/REUTERS

Tako se 2016. pridružio Brentfordu, a 2019. je došao u Manchester City, gdje je i upoznao sadašnjeg trenera Arsenala Mikela Artetu, koji je nakon završetka igračke karijere bio pomoćni trener Pepu Guardioli u Cityju.

Mašina za prekide

Jover je svoje momčadi pretvorio u prave mašine za golove iz kornera. Kada Arsenal ima prekid, Arteta se povuče u pozadinu, a pozornicu preuzme ovaj zanimljivi Francuz. U sezoni 2019/20., njegovoj prvoj u Cityju, ostavio je neizbrisiv trag. "Građani" su nakon njegovog angažmana primali skoro duplo manje golova iz prekida (s 39 na 20 posto prema podacima Premier lige!). Sezonu kasnije ostvario je još bolje rezultate, City je primao samo 16 posto golova iz prekida...

Bio je itekako utjecajan i u napadu. City je pod njegovim vodstvom postao najopasnija momčad lige u prekidima i zabio je najviše golova na taj način u Premier ligi u sezoni 2019/20.

Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

Iako su zajedno surađivali samo šest mjeseci, Arteta se u tom kratkom razdoblju uvjerio u Joverove kvalitete i poručio je čelnicima "topnika" da učine sve kako bi ga doveli u njegov stručni stožer.

- Zaključio sam kako nam je potreban netko stručan za prekide. Zajedno smo raspravljali o tome kako bi neke elemente igre iz prekida mogli primijeniti u otvorenoj igri, sve je to povezano. On je vrlo značajan za ovu momčad - poručio je Arteta nakon što je doveo Jovera.

Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

David Wall iz Opte otkrio je kako je Arsenal od Joverova dolaska zabio najviše golova iz kornera u Premier ligi. Prema izračunima, Arsenal u prosjeku zabije gol iz otprilike svakog 16 kornera! A u 111 utakmica prije Joverova dolaska "topnici" su zabijali iz svakog 32 kornera.

Arsenal je prošle sezone zabio čak 16 golova iz kornera i time je izjednačio rekord Premier lige. U sezoni 2020/21., prije Joverova dolaska, Arsenal je zabio samo šest golova iz prekida...

Omiljen je i među navijačima Arsenala, koji su mu čak posvetili i grafit usred Londona!

Foto: John Walton/PRESS ASSOCIATION

Jover je inspiraciju za neke akcije čak preuzeo iz američkog nogometa (NFL-a), gdje postoje razni koordinatori za prekide i napadačku igru. Njegov pečat u Arsenalu je očit, a ostaje za vidjeti je li Fabio Cannavaro obavio domaću zadaću i pripremio dinamovce za izazovne prekide.

Jovera prate i u HNL-u

A poznati hrvatski videoanalitičar Josip Paušić otkrio je u ranijem intervjuu za 24sata kako su Joverove metode kopirane čak i u HNL-u, i to na inicijativu Krešimira Krizmanića

- Često s njim (s Krizmanićem, op. a.) popijem kavu. To je nogometaš koji možda i najviše prati inozemni nogomet. Prati sve što radi Mikel Arteta, trener Arsenala. Artetina momčad posebno je ubojita iz kornera. Svi igrači stoje na drugoj stativi i na taj način zbune protivničke, da bi onda u jednom trenutku netko od njih napao prvu stativu. Krizmanić je nagovarao ljude iz Gorice da i oni probaju taj prekid, ali nije bilo baš sluha. Pa je rekao meni: "Dajte vi u Rijeci to probajte", ha, ha. Predložio sam to Željku Sopiću i njemu se to svidjelo, ali potkraj prošle sezone nismo imali vremena to uigravati. Na ljetnim pripremama smo igrali prijateljsku utakmicu protiv Karlsruhea i prodali su nam taj "Arsenalov korner" triput. Triput je njihov igrač bio sam. Sopa je nakon te utakmice prelomio i rekao da ćemo i mi to probati. Sad to radi i Gorica, čini se da Krizmanićevu ljubav prema kornerima Arsenala slijede i pomoćni treneri Marija Carevića, Denis Mojstrovič i Mensur Mujdža, kao i analitičar Ivan Matovina - rekao je.