AS tvrdi: Dembele je ovisnik o videoigrama, mora na liječenje!

Ousmane Dembele je ovisnik o videoigrama! Tako tvrdi španjolski AS koji je otkrio da je upravo zbog toga sazvan izvanredni sastanak između uprave Barcelone na čelu s predsjednikom Bartomeuom i i nesretnim igračem.

Španjolci pišu kako se Barcelona ne želi olako riješiti problematičnog igrača, ali mu moraju potražiti profesionalnu pomoć. Klub mu je dodijelio vozača kako bi ga lakše držao na oku, a dao mu je i nutricionista jer se igrač navodno nezdravo hrani. Nije dugo trajala 'ljubav' s nutricionistom i igrač ga je brzo otpustio.

Barcelona: Ousmane Dembele Slapped With €20,000 Lawsuit Over Claims He Left Rented House Looking Like Pig Sty (Photos) https://t.co/LJTmUfyAIg via @waatpies pic.twitter.com/vqTcNa6svW