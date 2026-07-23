Aspinall je opisao agoniju kroz koju je prolazio: Iskreno, ovo je bilo je*eno užasno i stravično

Aktualni UFC-ov prvak teške kategorije Tom Aspinall progovorio je o mučnom višemjesečnom oporavku nakon teške ozljede oka koju je zadobio u borbi protiv Ciryla Ganea. U jednom od najiskrenijih intervjua nekog MMA borca, detaljno je opisao operacije koje je nazvao najgorim iskustvom života i suočavanje s kritikama javnosti dok se borio sa strahom od trajnog gubitka vida. Njegova priča otvara prozor u rijetko viđenu stranu života profesionalnih sportaša.

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Najgori zahvat koji čovjek može proći

Aspinallova prva obrana naslova u listopadu prekinuta je i proglašena neriješenom nakon što mu je Gane prstima teško ozlijedio oba oka. Posljedice su bile tri operacije, jedna na lijevom i dvije na desnom oku, a britanski borac opisao ih je s brutalnom iskrenošću, usporedivši ih s vazektomijom koju je ranije imao.

​- Imao sam vazektomiju i mislio sam da je to sigurno najgori zahvat ikad. Čovječe, u usporedbi s operacijom oka, to nije ništa. Iskreno. Ovo je je*eno užasno.

Aspinall je otkrio i zastrašujuće detalje samog postupka, tijekom kojeg je bio potpuno budan.

​- Ostavili su me budnog. Stavili su mi nešto da drži očnu jabučicu otvorenom, naravno, sve su umrtvili kapima i injekcijom sa strane. Ali onda dolaze prema tebi sa skalpelom ili nožem, kako god se to zove, i ti samo gledaš kako ti režu očnu jabučicu. Bilo je stravično.

Foto: RULA ROUHANA/REUTERS

Stotinu dana noćne more

Ono što je uslijedilo nakon operacija bilo je gotovo četiri mjeseca, točnije 108 dana, potpune neizvjesnosti. Prvak se borio s posljedicama koje su mu drastično promijenile svakodnevni život. Nije mogao voziti svoja dva luksuzna automobila koja su skupljala prašinu u prilazu. Supruga je morala preuzeti sve obaveze oko njihovo troje djece. Nije mogao pratiti pokretne mete, a vid mu je bio toliko loš da je patio od vrtoglavice pri svakoj nagloj promjeni smjera, opisujući osjećaj kao da "stoji na brodu". U vidnom polju stalno je imao crnu mrlju koja ga je podsjećala na ozljedu.

Foto: RULA ROUHANA/REUTERS

​- Kod ozljede koljena, smeta ti dok se krećeš, ali kad sjedneš, sve je u redu. S okom, dok god sam budan, ono je tu i stalno te podsjeća na situaciju u kojoj se nalaziš - objasnio je Aspinall. Koliko je situacija bila teška, svjedoči i anegdota jednog od članova njegovog tima. Kada je nedavno napuštao dvoranu, pružio je ruku prvaku, a Aspinall je u pokušaju rukovanja promašio i udario u prazan zrak.

"Za njih smo samo subotnja zabava"

Osim s fizičkom boli, Aspinall se morao nositi i s kritikama dijela navijača koji su ga optužili da je tražio izlaz iz borbe. Takvi komentari, kaže, otkrili su mu surovu realnost profesionalnog sporta.

​- Shvatio sam jednu stvar na teži način: kad se boriš, za većinu ljudi si samo subotnja večernja zabava. To je to. Ako nisi u toj borbi, ljudi će navijati protiv tebe. Ne mogu očekivati da milijuni ljudi brinu za mene osobno. Oni su platili da vide borbu.

Foto: RULA ROUHANA/REUTERS

Priznao je da ga komentari i danas pogađaju, ali i da dolaze od ljudi koji ne razumiju žrtvu potrebnu za uspjeh u MMA.

​- I dalje dobivam poruke poput: 'Pobjegao je iz borbe, nije htio biti tamo.' Ali mnogi MMA fanovi nikad se u životu nisu potukli. Ako ćeš sjediti iza telefona i komentirati čvrstinu profesionalnog borca, onda stvarno ne znaš o čemu pričaš.

Aspinallov prioritet trenutno nije povratak u oktogon, već potpuni oporavak i povratak normalnom životu.

​- Uopće ne razmišljam o borbi. Sve o čemu mislim je da ozdravim. Razmišljati o datumu povratka je besmisleno dok se to ne dogodi.

*uz korištenje AI-ja