Aspinall je šokirao javnost priznanjem o ozljedi oka. Operacija oka bila mu je najgora noćna mora u karijeri, a 108 dana živio je u strahu od sljepoće uz kritike fanova koji nisu znali kroz što je prolazio
Aspinall je opisao agoniju kroz koju je prolazio: Iskreno, ovo je bilo je*eno užasno i stravično
Aktualni UFC-ov prvak teške kategorije Tom Aspinall progovorio je o mučnom višemjesečnom oporavku nakon teške ozljede oka koju je zadobio u borbi protiv Ciryla Ganea. U jednom od najiskrenijih intervjua nekog MMA borca, detaljno je opisao operacije koje je nazvao najgorim iskustvom života i suočavanje s kritikama javnosti dok se borio sa strahom od trajnog gubitka vida. Njegova priča otvara prozor u rijetko viđenu stranu života profesionalnih sportaša.
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Najgori zahvat koji čovjek može proći
Aspinallova prva obrana naslova u listopadu prekinuta je i proglašena neriješenom nakon što mu je Gane prstima teško ozlijedio oba oka. Posljedice su bile tri operacije, jedna na lijevom i dvije na desnom oku, a britanski borac opisao ih je s brutalnom iskrenošću, usporedivši ih s vazektomijom koju je ranije imao.
- Imao sam vazektomiju i mislio sam da je to sigurno najgori zahvat ikad. Čovječe, u usporedbi s operacijom oka, to nije ništa. Iskreno. Ovo je je*eno užasno.
Aspinall je otkrio i zastrašujuće detalje samog postupka, tijekom kojeg je bio potpuno budan.
- Ostavili su me budnog. Stavili su mi nešto da drži očnu jabučicu otvorenom, naravno, sve su umrtvili kapima i injekcijom sa strane. Ali onda dolaze prema tebi sa skalpelom ili nožem, kako god se to zove, i ti samo gledaš kako ti režu očnu jabučicu. Bilo je stravično.
Stotinu dana noćne more
Ono što je uslijedilo nakon operacija bilo je gotovo četiri mjeseca, točnije 108 dana, potpune neizvjesnosti. Prvak se borio s posljedicama koje su mu drastično promijenile svakodnevni život. Nije mogao voziti svoja dva luksuzna automobila koja su skupljala prašinu u prilazu. Supruga je morala preuzeti sve obaveze oko njihovo troje djece. Nije mogao pratiti pokretne mete, a vid mu je bio toliko loš da je patio od vrtoglavice pri svakoj nagloj promjeni smjera, opisujući osjećaj kao da "stoji na brodu". U vidnom polju stalno je imao crnu mrlju koja ga je podsjećala na ozljedu.
- Kod ozljede koljena, smeta ti dok se krećeš, ali kad sjedneš, sve je u redu. S okom, dok god sam budan, ono je tu i stalno te podsjeća na situaciju u kojoj se nalaziš - objasnio je Aspinall. Koliko je situacija bila teška, svjedoči i anegdota jednog od članova njegovog tima. Kada je nedavno napuštao dvoranu, pružio je ruku prvaku, a Aspinall je u pokušaju rukovanja promašio i udario u prazan zrak.
"Za njih smo samo subotnja zabava"
Osim s fizičkom boli, Aspinall se morao nositi i s kritikama dijela navijača koji su ga optužili da je tražio izlaz iz borbe. Takvi komentari, kaže, otkrili su mu surovu realnost profesionalnog sporta.
- Shvatio sam jednu stvar na teži način: kad se boriš, za većinu ljudi si samo subotnja večernja zabava. To je to. Ako nisi u toj borbi, ljudi će navijati protiv tebe. Ne mogu očekivati da milijuni ljudi brinu za mene osobno. Oni su platili da vide borbu.
Priznao je da ga komentari i danas pogađaju, ali i da dolaze od ljudi koji ne razumiju žrtvu potrebnu za uspjeh u MMA.
- I dalje dobivam poruke poput: 'Pobjegao je iz borbe, nije htio biti tamo.' Ali mnogi MMA fanovi nikad se u životu nisu potukli. Ako ćeš sjediti iza telefona i komentirati čvrstinu profesionalnog borca, onda stvarno ne znaš o čemu pričaš.
Aspinallov prioritet trenutno nije povratak u oktogon, već potpuni oporavak i povratak normalnom životu.
- Uopće ne razmišljam o borbi. Sve o čemu mislim je da ozdravim. Razmišljati o datumu povratka je besmisleno dok se to ne dogodi.
*uz korištenje AI-ja
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