Aspinall na domaćem terenu nokautom osvetio poraz. Belal šokirao arenu u Manchesteru

UFC 304 u Manchesteru gledateljima je pružio borbe za titulu veltera i privremenog prvaka teške kategorije. Belal Muhammad postao je novi UFC prvak pobjedom nad Leonom Edwardsom, dok je Tom Aspinall u teškaškom dvoboju obranio privremenu titulu protiv Curtisa Blaydesa.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:55 Ozljeda Jona Jonesa | Video: Dana White/X

Aspinall obranio titulu

Borba za privremenog prvaka trajala je manje od minute. Aspinall je na domaćem terenu nokautirao Blaydesa i tako osvetio jedini poraz koji ima u UFC-u, koji je došao nakon ozljede koljena prilikom low kicka.

Borba je dobro krenula za Blaydesa, koji je nakon pola minute došao do klinča, no to nije potrajalo. Nakon razdvajanja, Blaydes je počeo boksati, a prekid je došao nakon precizne kontre Aspinalla. Prednji direkt ga je bacio u nokaut, a nakon serije udaraca sudac Marc Goddard odlučio je prekinuti borbu. Sada Britanca, kao vlasnika privremenog pojasa, čeka bolji iz borbe Stipe Miočića i Jona Jonesa, koja bi se trebala održati početkom studenog.

Muhammad napokon dočekao priliku i ugrabio je

Muhammad je nakon godina iščekivanja napokon došao do prilike da se bori za pojas i to je sjajno iskoristio. Iako se borio na gostujućem terenu, gdje je publika svim srcem navijala za dosadašnjeg prvaka Edwardsa, nije se dao smesti i sjajno je proveo plan.

Bilo je jasno da će do pobjede moći doći samo konstantnim rušenjem i pravljenjem štete na parteru. Dominirao je sve do treće runde kada se Edwards probudio i krenuo pogađati, pa je čak upisao i rušenje i tako osvojio rundu.

Mixed Martial Arts - UFC 304 - Manchester | Foto: John Sibley

Četvrta runda počela je boksačkom izmjenom u kojoj je Muhammad bio bolji, uslijedilo je rušenje, a Edwards se izvukao tek krajem runde. Kako nije uspio doći do prekida, postalo je jasno da imamo novog prvaka. Odlukom sudaca Muhammad je po prvi puta u svojoj karijeri postao prvak velter kategorije.

Paddy pokazao da je "prava stvar"

Od ostalih borbi treba istaknuti Paddyja Pimbletta koji je na impresivan način završio Bobbyja Greena. Nakon low kicka Engleza, Green je krenuo u rušenje, no Pimblett je sjajno reagirao. Prvo je rukama obuhvatio vrat, a onda se prebacio na trokut. Green je pokušavao izaći, ali u jednom je trenutku dozvolio Pimblettu da izvuče polugu na ruku. Nesreća je bila u tome što je Green od pritiska Paddyjevih nogu zaspao baš u trenutku poluge, pa je došlo i do nepotrebne ozljede ruke.

UFC 304

Belal Muhammad - Leon Edwards (prvak), jednoglasna sudačka odluka

- Leon Edwards (prvak), jednoglasna sudačka odluka Tom Aspinall (privremeni prvak) - Curtis Blaydes, nokaut, 1. runda

(privremeni prvak) - Curtis Blaydes, nokaut, 1. runda Paddy Pimblett - Bobby King Green, prisiljavanje na predaju, 1. runda

- Bobby King Green, prisiljavanje na predaju, 1. runda Gregory Rodrigues - Christian Leroy Duncan, jednoglasna sudačka odluka

- Christian Leroy Duncan, jednoglasna sudačka odluka Arnold Allen - Giga Čikadze, jednoglasna sudačka odluka