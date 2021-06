Vukao je naš Bojan Bogdanović Utah s 32 poena i tri skoka, pogodio je prvih šest trica i kasnije ubacio još tri (9/17) što je njegov rekord u NBA ligi, ali nije to bilo dovoljno jer su Clippersi slavili 119-111. Sad se Jazzeri u Los Angelesu moraju izboriti za 'majstoricu'. Bio je to susret u egalu sve dok gosti iz LA-a nisu odigrali odličnu treću četvrtinu (32-18) kojom su si osigurali dovoljnu prednost i sigurno došli do kraja.

Predvodio ih je odlični Paul George koji je ubacio 37 poena uz 16 skokova i pet asistencija, a raspucani su bili i Morris s 25 poena, dva skoka i tri asistencije te Jackson s 22 poena dva skoka i tri asistencije. Donovan Mitchell je u redovima Utaha imao 21 poen uz po pet skokova i asistencija. Ivica Zubac je u osam minuta ubacio dva poena uz dva skoka.

Sljedeći njihov susret je na rasporedu u subotu, 19. lipnja, s početkom u četiri sata ujutro po našem vremenu. A priliku za pobjedu na domaćem terenu imat će i nevjerojatni Atlanta Hawksi koji su čudesnom zadnjom četvrtinom pobijedili kod Philadelphije 109-106. Rezultat zadnje četvrtine bio je nevjerojatnih 40-19 za Hawkse koji su tako osigurali veliku priliku pred domaćom publikom.

U pobjedi ih je predvodio Trae Young koji je ubacio 39 koševa uz skok i asistenciju, a 76ersima nije pomoglo ni 37 poena, 13 skokova i pet asistencija Joela Embiida te 36 poena i sedam skokova Setha Curryja. Sljedeća utakmica igra se u Atlanti, a na rasporedu je u subotu, 19. lipnja, s početkom u sat i 30 minuta iza ponoći po našem vremenu.